Édes csokor is készült - Az ezerszínű édességek között egy becsomagolt gyönyörű csokor ékeskedett. Major Szilvia Héregről érkezett. Büszkén mutatta a csodás csokrot, amely egy közelmúltban elvégzett tanfolyam eredményeként születhetett meg. Pillecukorból. A csokor minden egyes darabja ehető – mondta. A sokféle színű pillecukrok tucatnyi virágot formáltak. Szilvia most többféle olyan süteményt, tortát is tervez, amelyeken díszítő elemként is megjelennek majd a pillecsodák.