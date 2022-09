Nemcsak a szervező önkormányzatok, önzetlenül segítők, s műsort adó csoportok tettek ki magukért, hanem hagyományosan a helyiek is, mint ahogy teszik lassan 35 esztendeje: több ház előtt is vidám, szüreti összeállítás fogadta a menetet, a megálló és kínáló helyeken pedig finomabbnál-finomabb falatok, sós, édes sütemények, zsíros kenyér, üdítő, no meg a pincék ízletes kincse.