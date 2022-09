Szeptember 10-én szombaton a Művelődési házban 10.00 órakor kezdődik a XXI. Naszályi Napok megnyitója. Köszöntőt mond, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos és dr. Maszlavér Petra polgármester. A Naszályi Napok ünnepi megnyitóján kerül sor hagyományosan a Naszályért-díj átadására.

A délutáni programok 13 órától indulnak a Sportpályán és a Búcsú téren a Pihenőparkban, ahol euro jumping- gumiköteles ugráló várja a gyerekeket három asztalon, sőt a gumiköteles ugrálót 100 kilogrammig a felnőttek is használhatják! A népszerű rekeszépítés is szerepel a programok között. Emellett idén egy kétszintes mobil játszóházat, fakosaras körhintát, népi játszóteret is kipróbálhatnak a gyerekek, de arcfestés is színesíti a kínálatot.

Idén is itt lesz Szomódról Nagy Gábor, aki a népszerű állatsimogatóval érkezik. 13 órakor vadászkutya bemutatót láthatnak a naszályi Marco Baldonival és barátaival. 14 órától egészen 18 óráig a Fesztiválsátorban nemezelés, kézműves bemutató vár mindenkit, korosztálytól függetlenül, Szénási Veronikával majd ugyanitt bemutatkoznak az Angyalffy Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai is.

A Fesztiválsátorban a színpadi programok sorát 15 órakor a naszályi óvodások nyitják. A kicsik idén is vidámnak ígérkező műsorát Naszályi Mazsorettek követik, akik gálaprogrammal, meglepetés műsorral készülnek.

16 órától a gyerekeket, a családokat a Napvilág Zenekar gyerek koncertje szórakoztatja és énekelteti meg. 17 órától pedig már látványos és dinamikus bemutatóval a Naszályi Zumbásokat láthatjuk a színpadon.

18 órától az UFO, a '90-es évek egyik legendás dance-pop csapata a színpadon. 19 órától Kollányi Zsuzsi majd 20 órától Sipos F. Tamás énekel. 21 órától Herczog Ricsi harmonikást hallhatják. 23 órától DJ ZimmerR, azaz Zimmerer Tamás, a Forrás Rádió műsorvezetője, DJ-je hajnal kettőig pörgeti a korongokat.