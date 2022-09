Június végétől az időjárást gyakran hőhullámok határozták meg, a június is nagyrészt az éghajlati normálnál melegebb idővel telt. Országos átlagban a nyári csapadékösszeg ismét jelentősen elmaradt az 1991–2020-as átlagtól, ezzel pedig tovább folytatódott a súlyos aszály hazánkban – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az elemzésből kiderült: 2022 nyarán június végétől augusztus végéig öt hőhullámos időszak fordult elő, amik között csak rövid időre hűlt le a levegő. A szolgálat által közzétett ábráról leolvasható: megyénkben számos helyütt 5, 10, de egyes településeken 20, akár 25 egymást követő napon volt a napi középhőmérséklet 25 fok, vagy afölött.

A gyakori hőség mellett az idei nyár nagyon száraz is volt. Az évszak csapadék­ összege országos átlagban 137,3 milliméter, ami a tavalyi nyárhoz hasonló érték és 32 százalékkal elmarad az ediggiekben mért éghajlati normáltól. A szolgálat közölt egy olyan ábrát is, amely a január és augusztus közötti időszak havi csapadékösszegét mutatja: vannak területek régiónkban, ahol a nyolc hónap alatt 300 milliméternél is kevesebb eső esett. Még az állatokat is itatni kellett a parkerdőkben.