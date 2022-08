A gasztronómiai kínálaton túl bőséges volt a programsor is: látványos és valósághű westernshowt mutattak be kaszkadőrök. Érdekesség, hogy részt vett a produkcióban a tulajdonos is, ráadásul a közönségből is “színpadra” hívtak szereplőt néhány perces előadás erejéig. Elsőre megdöbbentő volt például az akasztásos jelenet, de vendégszereplővel vált igazán élvezetessé az előadás.

Lehetett még lőni, a bátrabbak pedig a rodeó bika nyergében tehették próbára egyensúlyérzéküket. Vonatrablás is megelevenedett, a jelenetben nagy segítség volt a helyszínen működő kisvonat. Óránként pergett film a vadnyugati életről és a farm történetéről a westernmoziban, a múzeumban pedig sivatagi részlet ábrázolta a vadnyugati stílust. Ágyúdörgést is hallhatott a közönség, miközben a Volt egyszer egy vadnyugat című filmsláger jelenetei tették még hangulatosabbá az ottlétet.

Kétség kívül a tombolasorsolásra vártak a legtöbben. A szelvényeket a westernfaluban gyártott dollárokért lehetett megvásárolni. A harmadik helyezett jutalma a céglogóval ellátott bögre lett, a második helyezett egy eredeti mexikói westernkalapot kapott, míg a fődíjas egy amerikai utazáson vehet majd részt. A vadnyugati kiránduló tavasszal indul Henrikkel és csapatával, akik több államba is ellátogatnak majd a 16 nap alatt. Bejárnak csaknem 5500 kilométert: elmennek a 66-os úthoz, a Grand Canyonba, Las Vegasba, Los Angelesbe, végül Mexikóba.