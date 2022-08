A Harry Potter az egyik legnépszerűbb a Csudijó táborai közül, tudtuk meg Szarkáné Kis Katalintól, az egyesület egyik vezetőjétől. Már tavaly is volt hasonló tematikájú tábor, de a helyek idén is pillanatok alatt beteltek. A záróesemény azonban nem csak a táborozók számára volt nyitott, bárki ellátogathatott közéjük.

Bodor Zoltánné Narancsik Éva táborvezető lapunknak arról számolt be, pedagógusként mindig odafigyel arra, mi érdekli a gyerekeket. Mint mondta, a Harry Pottert imádják, így jött az ötlet, hogy tábort is lehetne szervezni ezzel a tematikával. Hozzátette, minden évben igyekeznek a témán belül kicsit megújulni, épp ezért ebben az esztendőben Trimágus Tusát is rendeztek, de kviddics bajnokság is szerepelt a programban.

A dekoráció is megidézte a Roxfort Boszorkány és Varázslóképző Szakiskolát. A bejáratnál a varázsvilág börtönének egy őre, egy rémisztő dementor „lebegett”, amelytől a kisebbek inkább el is húzódtak. A Harry Potterből megismert népszerű karakterek sem hiányoztak. Eljött például a félszemű Alastor „Rémszem” Mordon, aki a népszerű könyvsorozatban egy híres auror volt. Ők a varázsvilág titkosügynökeinek is mondhatók.

De nem hiányzott a barátságos Hagrid, Roxfort vadőre, aki különféle izgalmas, mágikus lénnyel ismertette meg a kicsiket. Készültek izgalmas varázsfőzetek is, az udvar hátsó részén pedig Harry Potter vezette be a résztvevőket a varázslók népszerű sportjának, a kviddicsnek a rejtelmeibe. Nem hiányozhatott természetesen a Roxfort egykori igazgatója, Albus Dumbledore sem, sőt, még a Harry Potter világának főgonosza, Voldemort is felbukkant a színen.