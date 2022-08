Kiss Vendel, a Tatabányai Múzeum munkatársa elmondta: 2014-ben szervezték meg első alkalommal az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) helyi szervezetével a programot. Főként az általános iskolákat szólították meg, de sok civil szervezet is bekapcsolódott. Száznál is többen serénykedtek a gépek körül. A járvány sajnos erre az akcióra is hatással volt. Tervezik, hogy majd a jövőben ismét bevonják az oktatási intézményeket.

Az akciónak kettős célja volt. Egyrészt segítség a múzeumnak, hiszen a százötven szabadtéren elhelyezett gép folyamatos karbantartása nem egyszerű, másrészt a bányásznapra, a hagyományok ápolására hívja fel a figyelmet. Nem véletlen, hogy éppen a városi nagy ünnepségsorozat előtt egy héttel szervezik meg évente.