A legnagyobb krumplim 1 kilogramm 20 dekagrammot nyomott! Még ilyet nem láttam, pedig nyolcvanhét éves vagyok!

– vág bele a közepébe büszkén Kovács Pál, aki az otthonában fogadott bennünket. Kiderül, az egy kilogrammos mellett is akadtak nagy méretű krumplik szép számmal, amik 50-60 dekagrammosak voltak.

Kovács Pál szerint az lehet az óriási termések titka, hogy új burgonya került a földbe, a talaj pedig nagyon jó minőségű, megfelelő öntözés mellett kiválóan terem. Azt is hozzátette, ezeket a nagy krumplikat inkább a lánya szereti, azt mondja, ha kettőt-hármat megpucol, az elég is a vacsorához.

Kovács Pál az egyik óriás burgonyával nagyigmándi otthonában

A hatalmas, ízletes zöldségek és gyümölcsök persze nem nőnek maguktól, Kovács Pál keményen dolgozik kertjében annak ellenére, hogy egy baleset miatt mostanság sokat fáj a lába. Van tapasztalata, negyven éve kertészkedik, volt szőlője, gyümölcsöse.

Hat éve költözött Nagyigmándra a lánya után, aki ott vállalt munkát. A krumplik mellett az őszibarackjaira is büszke, amelyek nem csupán szépek, ízletesek, hanem szintén nagyra nőttek: 40-50 dekagrammosak. Almát, körtét, tököt is termel, és még arra is van energiája, hogy a rózsáit gondozza. A ház körüli teendők ellátása azonban egyre nagyobb feladatot jelent számára, örülne, ha lenne egy kis segítsége a háztartásban.

Azt is megtudtuk tőle, régóta olvassa a 24 Órát, minden téma érdekli. A nemzetközi hírek közül a háborús kérdéskörről, az energiapolitikáról olvas sokat. Úgy vélekedett, az emberiség jövője fölött olyanok döntenek, akik soha életükben nem voltak szegények.