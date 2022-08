Mint esztergomi Vaszary Kolos Kórház Facebook-posztban életútját részletezték, Dr. Zsembery Dezső, mindenki Dezső bácsija 1928-ban született. 1967-től a Dorogi Járási Kórház Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa, majd kinevezését követően a kórház igazgatói teendőinek ellátására is megbízást kapott. Ő volt az Esztergom-Dorog Egyesitett Kórházak első kórházigazgatója 1969-72 között.

Komárom-Esztergom Megyéért, dorogi Pro Urbe, Év Egészségügyi Dolgozója díjakat is kapott, de emellett A Kultúra Pártfogója, a Dorog díszpolgára címet is kiérdemelte és a Dorogiak a Dorogiakért emlékplakettet is átvehette.

Dr. Zsembery Dezsőt 2019-ben Komárom-Esztergom megyei Príma-díjra is jelölték közművelődés kategóriában, ekkor megkapta a Jubileumi Príma-díjat.