Az összejövetelen Kassai Kálmán, a szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a Boldogasszony Anyánk című éneket követően felidézte, hogy 1911-ben alakult a helyi turista egyesület, melynek tagjai igen aktívak voltak.

– Pezsgő élet folyt akkoriban, de Trianon nagy traumát okozott. Elődeink a korabeli újságcikkek szerint azért állítottak szobrot 1921-ben, hogy nagyasszonyunk a tekintetével óvja és támogassa az elszakított területeken rekedt magyar testvéreinket – mesélte a jelenlévőknek Kassai Kálmán, aki ezután rátért a tavalyi jubileumra.

Említette, hogy amikor előző évben lapozgatták a régi tudósításokat, úgy gondolták, hogy elődeik munkáját szem előtt tartva, méltó módon kell megünnepelniük a századik évfordulót. Így jött az ötlete, hogy közadakozásból elkészíttetik azt a díszes tölgyfa kaput, melyet Schmidt Róbert szőgyéni fafaragó formált meg és mely szimbolizálja a külhoni és az anyaországi magyarok összetartozását. Aztán a tavalyi ünnepség után továbbgondolták, hogy még mivel járulhatnának hozzá az évfordulóhoz.

Megadták a módját az évfordulónak: Kassai Kálmán helyezte el az időkapszulát a százéves emlékkőbe

Fotós: W. P. / Forrás: 24 Óra

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása révén megcsináltatták a torzóként a szobor mellett álló követ, amelybe most Kassai Kálmán egy időkapszulát helyezett el. Pauszpapíron, nyolc oldalban foglalták össze a szobor történetét, rákerült az 1921-es avatásról szóló újságcikk, a tölgyfakapu ötletét, az adakozás menetét és készítését is említik benne. A papír mellett egy pendrive is került a kis tartóba, amelyen a Régió TV Esztergom kapuavatásról készült felvétele látható.

A behelyezés előtt mindenki kezébe vehette a gondosan becsomagolt kapszulát, majd Kassai Kálmán beleillesztette azt a kőbe. Az elnök azt is elárulta, hogy az adományozóknak jelképes ajándékkal kívántak kedveskedni. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával készült el az a limitált kiadású fémbögre, amelyen a köszönetnyilvánítás mellett az egyesület címere, a díszkapu és egy ima szövege is helyet kapott.