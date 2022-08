A cél tehát nem kisebb, mint Komárom-Esztergom megye központjában is egy jól működő, hatékony egyesületet kialakítani, melyhez az elnök rögtön az elhivatott civilek segítségét kéri. Habár nem régóta tölti be elnöki tisztségét, Molnár Zoltán máris bővíteni szeretné a várost szolgáló őrök számát.

– Az egyesület jelenleg 58 taggal rendelkezik, azonban mindent bevetünk ahhoz, hogy további polgárőröket tudjunk toborozni, akik a közrend és a közbiztonság fenntartásában segíthetnek. Újult erővel és fiatalos lendülettel szeretnénk az előttünk lévő feladatoknak nekivágni, így a 18. életévét betöltött és még a századikat nem betöltött elhivatott önkéntes jelentkezőket várunk, minden korosztályból. Széles tevékenységi körben dolgozunk, mindenkire szükség van. Amit cserébe nyújtani tudunk a megbecsülés mellett, az az ingyenes oktatás a közrendre, a közbiztonságra és az önvédelemre vonatkozó tanulmányok formájában. Sportolásra is lesz majd lehetőség, kutyakiképzésben és lovaglásban is tudunk tapasztalatokat nyújtani. Az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának elnökhelyettese is vagyok, így ezen a területen is terveim vannak. Jelenleg Tatabányán hét érvényes vizsgával rendelkező kutyás polgárőr van, lovas polgárőr még nincs, ide szintén keressük a vállalkozó szelleműeket – összegezte.