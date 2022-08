Az elnöki tisztségről leköszönő Zsombók Lászlót az egyesület tagjai tiszteletbeli elnöknek választották meg, az új vezető pedig Molnár Zoltán lett. Mint megtudtuk, munkája elismeréseként Zsombók Lászlót, valamint az alelnöki tisztségről szintén most leköszönő Csimadia Józsefet az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a „Polgárőr Érdemkereszt” aranyfokozatában részesítette. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a Szent György Emlékplakettel ismerte el a két helyi polgárőrvezető sok-sok éves munkáját.

Az elmúlt harminc évben a polgárőrök rengeteg önkéntes munkát végeztek a megyeszékhelyet, annak lakóit szolgálva, ami nem is csoda: számukra mindig is olyan fontos volt a közrendvédelem, hogy a szabadidejüket erre fordítsák. Vettek részt képzéseken, segítettek eltűntek kutatásában, de még a határvédelemből, a hajléktalanok segítéséből is kivették a részüket, hogy csak néhányat említsünk.