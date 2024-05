Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő közösségi oldalán osztotta meg azt a jó hírt, hogy megújult a bokodi színházterem.

Az új bokodi színházteremben a székek és a padozat is megújult

Fotó: Facebook/Czunyiné dr. Bertalan Judit

A bejegyzés szerint a beruházás 59 millió forintból valósult meg a TOP Plusz program keretében.

Elkészült a színházterem

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, 180 korszerűbb szék váltotta fel a korábbi, 60 éves bútorokat. Ezenkívül padlócsere és új ajtó is került a terembe, továbbá korszerű légkondicionáló berendezést is beszereltek. A felújítás során az akadálymentesítésre is odafigyeltek a szakemberek, de a hangtechnikában is érezhető lesz a változás. A felújítás nem érintette a civil szervezeteket, egyedül a színházteremre vonatkozott.