A „Szavazz egy jó ügyért” program mellett a Bridgestone Tatabánya rendszeresen segíti felajánlásaival a régió szervezeteit, például a tatabányai Szent Borbála Kórházat vagy a helyi tűzoltóparancsnokságot. A hónapban pedig az iskolakezdést előkészítve a Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola egyik tantermének felújítása fejeződött be az abroncsgyár támogatásával.

A dolgozók is szívügyüknek tekintik a társadalmi felelősségvállalást, ezt pedig az alábbi példa is jól mutatja: az egyik munkavállaló egy anyák napi kívánságokat valóra váltó kampányban azt kérte, hogy az ő álma beteljesítése helyett a gyár a Bársonytalpak Tata utcáin szervezet munkásságát támogassa. Az elhivatottságot a vezetőség is örömmel fogadta, így a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány alá tartozó megmozdulás 100 ezer forint adománnyal gazdagodott.