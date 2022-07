Idén májusában pályázott a megyei rendőr-főkapitányság a Családbarát Munkahely címre.

Amint hallottam a lehetőségről, rögtön úgy döntöttem, hogy megmérettetjük magunkat. Mielőtt kitérnék a részletekre, szükséges tisztázni, mi is az a Családbarát Munkahely

– mondta a rendőrfőkapitány.

A Családbarát Magyarország Központ a munkáltató és a munkavállaló szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését. Figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat. Ezen felül olyan szolgáltatásokat is biztosít, amelyek hozzájárulnak a beosztottak komfortérzetének javításához.

A főkapitányság számos módon támogatja a dolgozóit. Elsőként fontosnak tartom kiemelni a lakhatási, lakásfelújítási támogatásainkat. Munkatársaim kamatmentes kölcsönt igényelhetnek lakásvásárlásra, illetve felújításra, a saját ingatlannal nem rendelkezők részére pedig albérleti támogatást nyújtunk. Igény esetén szolgálati lakást is tudunk biztosítani a kollégáknak

– emelte ki a dandártábornok.

Hozzátette, hogy a gyermekes családok részére iskolakezdési támogatást nyújtanak, és a gyermeket nevelő kollégák munkaidőkedvezményt is igénybe vehetnek. Gyermek születése esetén pedig egyszeri pénzügyi támogatásban részesülnek a dolgozók. Továbbá, a főkapitányság udvarán évekkel ezelőtt kialakítottak egy belső parkolót annak érdekében, hogy a vidékről bejáró munkavállalók parkolási nehézségeit megoldják.

Mint tudjuk, a szülőknek nagy kihívást jelent a nyári szünidő alatt gyermekük felügyeletének biztosítása. Hogy segítsük ebben a családokat, a főkapitányság állományába tartozó szülők gyermekei részére minden nyáron háromszor egyhetes, napközi rendszerű tábort szervezünk, ahol munkatársaim változatos programokkal készülnek a gyermekek részére. Ebben az évben a strandolás mellett dobogókői és bábolnai kirándulást is szerveztek a résztvevőknek. A rendőrségi dolgozók középiskolás korú gyermekei részére pedig nyári diákmunkát is biztosítunk, elsősorban a bűnmegelőzési szakterületen

– fűzte hozzá Farkas Gábor.

Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre is. Minden évben nagyszabású családi napot szerveznek, ahol főzőversennyel, rendőrségi gépjármű bemutatóval, ugrálóvárral, habpartival várják a családokat, a napot pedig koncerttel zárják. Mint kiderült, ősszel sportnapot tartanak, ahol a szervezeti egységek csapatokba szerveződve mérhetik össze ügyeségüket, gyorsaságukat. Ezen felül minden évben nőnapi műsorral kedveskednek a hölgyeknek, decemberben pedig adventi ünnepséggel, közösen hangolódnak az év végi ünnepekre.

Munkatársaink fizikai és mentális egészségére is odafigyelünk. A főkapitányságon két főállású pszichológus dolgozik, emellett általános orvosi és fogorvosi ellátást is igénybe vehetnek munkatársaink, természetesen térítésmentesen. Három orvosunk egyike kardiológus szakorvos, így ilyen jellegű panaszok esetén is számíthatnak ellátásra munkatársaim. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon az állománnyal kapcsolatos szociális feladatok körültekintő végrehajtása érdekében létrejött a Szociális Bizottság, amely a szociális és jóléti juttatások iránti igényeket bírálja el. A dolgozóknak lehetőségük van illetmény előlegfolyósítására, egészségügyi, fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségek megtéríttetésére, továbbá temetési támogatásra is jogosultak

– hangsúlyozta a főtanácsos.

A nehéz anyagi helyzetbe kerülő, szociálisan rászoruló, vagy súlyos betegséggel küzdő dolgozók, illetve közeli hozzátartozójának megsegítése, támogatása, valamint a szociálisan rászoruló dolgozók tehetséges gyermekeinek támogatása céljából létrejött a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Állományáért Alapítvány. Az alapítványra beérkező kérelmeket a kuratórium tagjai bírálják el, 2020-tól már több itt dolgozó személynek nyújtott támogatást.

Véleményem szerint a jó munkahelyi légkör kialakításához elengedhetetlen az információk megfelelő áramlása. Évek óta kiemelten kezeljük a belső kommunikáció fejlesztését. Ennek érdekében a főkapitányság és a Tatabányai Rendőrkapitányság épületében több monitort helyeztünk ki, ahol képújság-szerűen, egész nap megjelennek az aktuális, az állomány számára fontos információk. Ezen felül létrehoztunk egy Facebook-csoportot is, amelynek jelenleg több mint 300 tagja van

– zárta szavait a rendőrfőkapitány.