Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, sokáig bizonytalan volt, hogy hogyan temetik el azt a tizenéves testvérpárt, akik egy szári öntözővíz-tározóba fulladtak. Mivel a család rossz anyagi körülmények között él − a gyerekek maguk is nyári munkára érkeztek a rokonokhoz, amikor megtörtént a tragédia −, Szár és a szomszédos Szárliget is összefogott, hogy segítsenek a bajban, így végül megoldódott a gyerekek hazaszállítása, valamint az is, hogy méltó módon búcsúzhassanak el tőlük szeretteik.