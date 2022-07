Gyűjtés is indult, hogy segítsenek a családnak, majd a Szárral szomszédos település, Szárliget önkormányzata átvállalta a testvérpár hazaszállításának költségeit. Mezei Ferenc polgármester Facebook-oldalán arról számolt be, hogy ahhoz, hogy méltó módon búcsúzhassanak el a gyerekektől, két fehér koporsóra is szükség volt. A képviselő-testület tagjai ezért egy-egy havi tiszteletdíjukat is felajánlották ezek megvásárlásához. A településvezető emellett személyesen is részt vesz az ormosbányai temetésen, tolmácsolva a gyászoló szülők felé a falu és a szárligetiek együttérzését.