Pénteken a könyvnyomtatás, a megújult bibliotéka, a modern technika, a nyomtatott irodalom és a sajtó kapta a főszerepet. A helyszínen lévő újságíró, Szász Dalma és fotós, Hagymási Bence segítségével a gyermekek betekintést nyerhettek a tudósítók napjaiba, a lap tervezésébe, elkészítésébe. Fotós munkatársunk pedig elárulta nekik, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni egy-egy pillanat megörökítésénél. Az előző napokban ellátogattak a gyerekek egy televízió stúdiójába is, ahol kipróbálhatták a súgógépet, a híradós stúdióban pedig kérdéseiket is feltehették a stábnak. A megszerzett tudással felvértezve interjúkat is készítettek a múzeum legújabb kiállításával kapcsolatban a növendékek, amellett, hogy igyekeztek a Guttenberg-galaxistól eljutni egészen a mai közösségi média valóságáig.

– Nem titkolt célunk az, hogy kicsit kedvet is adjunk újra az olvasáshoz, hiszen nem csak az elektronikus média világára szeretnénk fókuszálni – mondta Kovácsné Horváth Viktória, a Kuny Domokos Múzeum kommunikációs munkatársa. – Külön öröm számomra, hogy nagy érdeklődéssel vetették bele magukat a gyerekek a könyvtár világába. Amit megtanultak az elmúlt négy napban, az most, az ötödik napon gyakorlatban is visszaköszön. A növendékek ezáltal rengeteg új és hasznos információ birtokába kerülhettek. Szintén nagy öröm számomra, hogy az itt táborozó gyerekeket rajongással tölti el a nyomtatott szöveg olvasása – tette hozzá a kommunikációs munkatárs.