A búcsút a hagyományokhoz hűen több kísérőprogram teszi teljessé. Így volt ez most is. Szombaton a sportos események kerültek előtérbe, amelyeknek a focipálya adott otthont. A Búcsú-kupa kispályás labdarúgó tornára öt csapat nevezett, valamint nyolc jókötésű fiatalember jelentkezett, hogy elhódítsa a Gorba Góliátja címet. A kezdőrúgással egy időben kezdődött a közösségi házban Balog Zsolt vezetésével a jóga óra. Visszatérve a sportpályára, Csabán Béla, a község polgármestere elmondta, hogy régen volt ilyen kevés induló, ám ez nem von le semmit a résztvevők, a dobogósok érdemeiből, dicséret illeti minden gárdát. A harmadfokú hőségriasztás kétségessé tette a sportnap megrendezését, de a község vezetője és segítője, Csabán Tibor, akik már hosszú évek óta közösen szervezik ezt a rendezvényt bíztak a versenyre benevezők felkészültségében, kondíciójában.

Az öt focicsapat körmérkőzéses rendszerben játszott. Ezeknek a kispályás tornáknak az a charme-ja is megvan, hogy ötletes – persze nézőpont kérdése – csapatnevekkel találkozhatunk évről évre. Idén új vándorserleget vett az önkormányzat, hiszen az előzőt, az idén immár sorozatban negyedik alkalommal győztes Ádi anyukája nevű együttes vitte haza. Második lett a Cudarfa Kft. családi, munkahelyi társaság, míg a virtuális dobogó alsó fokára ismét a Péntek 5 gárdája állhatott. Minden együttes felkészült a szénhidrátpótlásra, de csak egy séf nevezett. Fekete Tibor, az Ádi anyukája szakácsaként csülkös babgulyást készített a közösség és a zsűri örömére.

Forrás: Beküldött

A zöld gyepen az utolsó megmérettetés az erős embereké volt. Első feladatként egy acélból készült teniszütővel kellett „dekázni” egy labdát, majd kiderült, – ha már Tardos –, hogy egy vörös mészkövet ki tud messzebbre hajítani. A harmadik tusában egyméteres fa minél többszöri „kinyomása” volt a feladat. Végül rönköt és vörös követ kaptak a versenyzők a hónuk alá és száguldottak velük a célig. A négy versenyszám alapján magasan a legjobb Kincses Nándor lett, az ezüstérmes helyen Kovács Henrik, a Tardosi FC idén mindent megnyert labdarúgója végzett, míg a harmadik Buzási László lett. Az eredményhirdetéssel, jutalmak kiosztásával folytatódott a jó hangulatú sportnap. A díjakat a Gyermelyi Zrt., a Gerecse-Völgyi Virág- és Gazdabolt Tardos, valamint a Gorba-Bisztró ajánlotta fel.

Vasárnap ért véget a szombati „Rockstaféta” és diszkó - Az esti program a művelődési háznál folytatódott. A késő délutáni eső miatt a Rockstaféta bandái a fedett teraszon álltak be. A Retro Party Boys, a Hundows, és a Live Guitar Project zenekarok gitárzenéje nagy sikert aratott az értő közönség körében. Ecker Attila diszkójával zárult a szombat, illetve a vasárnap hajnal. A „muzsikálós” esti előadásokhoz a támogatást a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány pályázaton nyerte a Magyar Falu Program keretében. A búcsú vasárnap és a hétfő viszont már elsősorban a gyerekekről szólt. Az apróságok és a nagyobbacskák nagy élvezettel vették birtokba a különböző hintákat. A mindig népszerű dodzsem most is nagy sikert aratott. A trambulin és ugrálóvár pedig kiválóan alkalmas volt arra, hogy a gyerekek kellően fáradtak legyenek estére, és nyugodt legyen az álmuk. De a játékárusok mind, mind a nebulókat várták.

Közben megtelt élettel a múzeum udvara is. Hédi Katalin és Kissné Török Erika pedagógusok vezetésével kézműves foglalkozást tartottak, amelyen gyerekek, anyukák, apukák is aktívan részt vettek. A múzeumban Szarkáné Csapó Zsuzsanna festményeit tekinthették meg az érdeklődők, valamint Zichóné Kernya Zsuzsanna szakavatott tárlatvezetését is igénybe lehetett venni.

Évtizedekkel ezelőtt a búcsú egyik legvonzóbb, mondhatjuk, fő műsorszáma a Nősök – Nőtlenek meccs volt. Ezt a tradíciót igyekeztek ismét feléleszteni. A Tardosi FC két labdarúgója, Csordás Dénes és Mészáros Péter vállalta a csapatépítést. Jó volt újra látni a pályán a korábban megyei bajnoki címet nyert játékosokat. Az alacsonyabb átlagéletkorú legények 3-2-es győzelmével végződött a találkozó és a mozgalmas program a focipályán.

A község közösségi oldalon található, olvasható visszajelzések alapján minden generáció megtalálta a hétvégén a megfelelő szórakozási lehetőséget, és jellemzően jól érezték magukat a helybeliek, illetve a vendégek egyaránt. Nem véletlen, hogy a szervezők úgy búcsúztak mindenkitől, hogy: találkozzunk jövő ilyenkor ismét a Gerecse völgyében.