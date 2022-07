Az egész hetes programban alsó tagozatosok vettek részt. Első nap délelőtt a táborozók fociztak és floorballoztak. Később a gyerekek egy része a Jókai ligetben található kondipark eszközeit próbálta ki, míg a csoport másik fele zsinórlabdázott. Ezután az életmódprogram mozgás-egyensúly részében lufikkal játszottak a tornateremben, amely a kéz-szem, szem-láb koordinációt, periférikus látást fejlesztette, valamint a csapatmunkát is, hiszen kis csoportokban is dolgoztak együtt a gyerekek.

A tábort a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) régiós vezetője és a megyei diáksport egyesület titkára is meglátogatta. Az MDSZ jóvoltából a gyerekek diákolimpiai táboros pólót kaptak ajándékba, amelyet lelkesen viseltek.

Második nap a reggeli zivatar miatt először benti programokkal kezdődött a nap. A tornaterem egyik térfelén asztaliteniszezni lehetett, a másikon pedig mini focipálya volt. Emellett zsinórlabdázni és e-sportolni is volt lehetőségük. Miután a fű felszáradt, kincsvadászatot rendeztek, majd a tájfutást gyakorolták, végül versenyeztek is.

Kengurukra ébredt az egyik reggel - Szőnyi Ferenc történeteit nagy átéléssel hallgatták a táborozók. Elmondta, sportolói pályafutása előtt járt már Ausztráliában kerékpárral, ahol egy alkalommal arra ébredt, kenguruk vették körbe a sátrát, de arra is volt példa, hogy biciklizés közben emuk futottak mellette. Az ultratriatlonista Mexikóban, Brazíliában is versenyzett, szinte felfoghatatlan távokat megtéve biciklin, futva és úszva. A fiatalokat az őszre tervezett Valentinianus császár futóversenyre is meginvitálta, amelyet már tavaly is megrendeztek a molaji városrészben. Az előadást követően Szőnyitől aláírást is lehetett kérni, majd elkészült a közös csoportkép is.

A szerdát a WF Szabadidőparkban töltötték a lurkók, ahol először a 26 fokos családi medencében csobbantak, de népszerű volt a vízivár és a termál medence is. A programból természetesen a fagylaltozás sem hiányozhatott. Csütörtök délelőtt a fiatalokat NERF harc várta, majd a lövészetet is kipróbálhatták a lőtéren, amelyet nagyon élveztek.

A kora délutáni programot is izgatottan várták a gyerekek, már a kezdés előtt negyed órával élénken érdeklődtek, mikor érkezik a vendégük. A sporttáborba ugyanis minden alkalommal vendégül hívnak egy sportolót, akik élménybeszámolót tartanak pályafutásukról. Ezúttal Szőnyi Ferenc ultratriatlonista érkezett hozzájuk, aki a gyermekeket is bevonva osztotta meg élményeit.