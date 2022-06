Dj Dominique-kal, Zoltán Erikával buliztak együtt a mocsaiak az elmúlt hétvégén megrendezett falunapon. Az iskola melletti területen volt nótasátor, ugrálóvár, kézműves sarok és arcfestés is. A borudvarban ízletes nedűket lehetett megkóstolni. Aki megéhezett, ehetett hot dogot is, vagy vattacukrot, de a gyerekek kedvence leginkább a pattogatott kukorica és a jégkása volt, ami a nem túl nagy melegben is jólesett mindenkinek.

A sátorban rengeteg fellépő követte egymást a nap folyamán. Aki egy kis testmozgásra vágyott, az kipróbálhatta a zumbát, a kicsiket pedig a Zsebsün zenekar szórakoztatta.

Kora este Dj Dominique érkezett a színpadra. Eleinte kevesen merészkedtek a színpad közelébe táncolni, hiszen kora este még javában világos volt, de a jól ismert retró dallamok hamar meghozták kicsik és nagyok kedvét is a tánchoz. A lemezlovassal akár zene közben is lehetett közös képeket készíteni, többen is éltek a lehetőséggel.