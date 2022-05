A bemutatott képsorokról mellkaskompressziót és a stabil oldalfekvés technikáját, valamint az automata külső defibrillátor használatát ismerhették meg a résztvevők, majd ezt a tanfolyam végén a gyakorlatban is kipróbálhatták. A prezentációban szó volt veszély esetén hasznos alkalmazásokról is, ismertették a Szívcity, és az Életmentő nevet viselő telefonos applikációk használatát is. A mentőápoló elmondta: nagyon fontos, hogy a laikusok is releváns ismeretekkel rendelkezzenek az életmentésről, hiszen a korai és szakszerű közbelépés 60 százalék feletti túlélést eredményez.

A mentőszolgálat születésnapja alkalmából egyébként minden mentőállomás tortát kapott, az mentősök Facebook-oldalán pedig Györfi Pál, az OMSZ szóvivője is megszólalt.