A tatabányai Kóborló pultosa megőrült a Tankcsapda Mennyország touristjától. Az italozó törzsközönsége sosem látott szereplési vágyról tett tanúbizonyságot, és kiderült az is, hogy a Stella mi mást jelent még a sörmárkán kívül.

„Rebbenő szemmel ülök a fényben/Rózsafa ugrik át a sövényen/Ugrik a fény is, gyűlik a felleg/Surran a villám, s már feleselget”

– ez Szabó Balázs, és a Bájoló. Már akkor fülnek kedves dallamokat hallani, mikor átlépjük a nagy múltú bánhidai söröző küszöbét.

– Miről maradtál le! – kapjuk meg az útravalót a pult mögül. Egyenesen a Kóborló pincéjébe vezetnek a hangok. A helyiségbe, ahol az egyik kereskedelmi csatorna tehetségek után kutat. A lépcsőkön lefelé megtorpanunk. Minden szó és dallam léleksimogató. Vajon ki lehet ez a lány, aki egy szál gitárral a kezében kiáll a kamerák elé és énekel?

Számos videófelvétel készült a szombati válogató alatt (Forrás: W. Zs. / 24 Óra)

Soós Regina kirándulni indult barátnőjével és mit ad isten, szembe jött vele a felhívás. Gondolta, először túráznak egyet a Turul-madárnál, azután pedig eljön megmérettetni magát az előválogatón.

– Énekelni szeretek, másfél éve gitározni is. Stella pedig mindig velem van – nevet fel. A titokzatos név jelen esetben a gitárt jelenti, nem a sörmárkát. Felsőgödről érkeztek a válogatóra, amit egyébként a csatorna közösségimédia-felületén vettek észre korábban.

– Bocsánat, itt éppen produkció folyik – int csendre minket egy fiatal, miközben Retzer Márk a színpad felé andalog a baráti társaságából. A tatabányai srác nem is tétovázik sokat, rappereket megszégyenítő módon uralja a teret. Második próbálkozásra a nyelvtörő szöveget is sikerül legyűrnie.

Gitárral a kezében lépett kamerák elé a Pest megyei énekespalánta (Forrás: W. Zs. / 24 Óra)

Szusszanásnyi szünet következik. Kiváló apropó a kérdezősködésre. Ugyan biztató taps kísér minden produkciót, kedvencek azért vannak. A Kóborlósok meg is osztják velünk. Érdekes, inkább a szám hagy maradandó nyomot. Dolly Rolltól a Szerelem volt a négyzeten is szerepelt a listán, de Zoltán Erika Túl szexi lány című nótája is szót érdemelt. Aztán előkerül Vicus, a pult mögül. Mutatja a telefonját, majd elindít egy videót.

– A mi párosunk nyitott, a Tankcsapdától énekeltük a Mennyország touristot. Azt nagyon szeretem – fűzi hozzá a fiatal, majd hatalmas nevetésben tör ki a körülöttük álló népes sereg, Maszival az élen. Fellépésük hagy némi kívánnivalót maga után, de két dolog biztos: kellő alapot adott a jó hangulathoz és bátorságot a tétovázóknak.

Hammerné Bori házigazda szerint hasonló rendezvénynek ez idáig még nem adtak helyet. Az a szóbeszéd járja, hogy a tévécsatornától valaki alkalmasnak ítélte a tatabányai helyszínt, ahol DJ Dru helyi lemezlovas keverte a zenei alapokat.