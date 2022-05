Ma van a szülinapom...

– énekelte a Vértes Center május 21-i közönsége, és némi túlzással, de még a csillárról is lógott az ünneplő tömeg. Persze okkal történt mindez, hiszen a hétvégén már a rendezvény előtt is kinyitott a tatabányai komplexum. A látogatók zöme tisztában volt azzal is, hogy kettős az ünnep: 15 éves lett a pláza, a születésnapi programsorral pedig a gyereknap előtt is tisztelegtek a szervezők.

Elsőként az Alma együttes lépett színpadra és óriási bulival nyitottak. Buda Gáborék szinte hazajárnak a Vértes Centerbe, övék a nyitány minden rendezvényen. Fellépésük alatt ismét bebizonyították, joggal bérelt a helyük. Remek kísérőprogramnak bizonyult az arcfestés és a csillámtetováló-műhely, ahol az érdeklődő tömegnél már csak a sor volt nagyobb.

Arrébb, a hüllőshow is sokakat vonzott. Apolló, a skorpió, valamint Roland és Herceg, a két királypiton is bemutatkoztak. Ennél jóval több állattal osztozik a kertvárosi család. Vrana-Nagy Ilona és férje otthona bőven rejt még egyéb látnivalókat. Például Alfrédot, a sztyeppei varánuszt, amit csupán fotóról lehetett csodálni a helyszínen és néhány tarantula pókot.

A színpadi élethez visszatérve: nem hiányozhatott a bohóc és a játék sem, majd Farkas Monika és tánccsapata lépett a világot jelentő deszkákra. A fergeteges zumbalépések megalapozták a hangulatot, alig bírtak az ünneplő közönséggel.