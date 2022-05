Ezek az alkalmak mindig nagy ünnepnek számítanak a gazdát kereső állatok életében, hiszen ilyenkor sok állatbarát látogat el a menhelyre. Mandel Géza, az egyesület elnöke elmondta, a rendezvénynek közösségfejlesztő hatása van, valamint betekintést engednek a látogatóknak a menhely életébe.

Aki korán érkezett, az láthatta, hogy zajlik a takarítás, etetés. A kutyáknak a legnagyobb örömet a séták jelentik, hiszen a hét minden napján nincs arra lehetőségük, hogy hosszú kiruccanásokat tegyenek, de a nyílt napokon mindig kellemesen kifárasztják őket a látogatók.

Jelenleg majdnem negyven kutya él a menhelyen, de ideiglenes befogadóknál is laknak az egyesület gondozásában lévő ebek. Mandel Géza szerint ez egy jól kezelhető létszám. Sokan érdeklődtek az örökbefogadásról is. A menhelynek jelenleg mintegy 25 önkéntese van, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kutyusok a menhelyen töltött idő alatt is sok törődést kapjanak.