Csillogó Jaguárokkal telt meg május 22-én, vasárnap a Monostori erőd Dunai bástya melletti parkolója. Győrfi György szervező elmondta, immár 15. alkalommal szervezik meg hagyományos komáromi találkozójukat, amelynek időpontja mindig május végére esik. Pár a program egynapos, sokan az egész hétvégét itt töltötték, mások vasárnapra értek ide.

Ezen a napon tisztújító gyűlést is tartottak a tagok, amelyet piknikebéd követett. Később konvojban vonultak át az autókkal a Csillagerődbe, ahol megtekintették a gipszmásolati kiállítást.

Győrfi György arról is beszélt, egyre nő a résztvevők száma, ezúttal is körülbelül negyven autóval érkeztek az ország minden tájáról. A klubnak kilencvennégy tagja van. Minden hónapban szerveznek programokat, valamint a külföldi Jaguar klubokkal is tartják a kapcsolatot.

Győrfi György a saját autójáról is beszélt, amelyet Németországból szerzett be roncs állapotban, csaknem húsz éve. Több éves felújítási folyamat után készült el a járgány. Az autó 1965-ös gyártmány, Mk 10-es Jaguar.