Lőrincz Gábor dandártábornok megszólalásában kihangsúlyozta a fejlesztéseket.

– Két éve nem tartottunk dandárnapot, ennek oka részben a pandémia volt. Látható, hogy az infrastruktúránk nagyot fejlődött. A Magyar Honvédség Parancsnokának vezetői értekezletén elhangzott, hogy a meglévő fejlesztések továbbra is folytatódnak a laktanyánkban, amelyek érintik a harckocsizókat, a tüzéreket és a katonák felszerelését. Azt gondolom, hogy innentől kezdve a helyi honvédek nyugodtan és derűsen nézhetnek a jövőbe, hiszen ez a fejlődés töretlenül folytatódik – emelte ki. A dandártábornok az ünnepélyes köszöntők után elismeréseket adott át a dandár egyes katonáinak.

Ezután a dandár díszszemlét tartott, majd a látogatók a Leopard harckocsikból is kaptak némi ízelítőt, persze csak egy bemutatón keresztül. Az érdeklődők a nap folyamán közelebbről is megnézhették a nagymacskákat, illetve a páncélozott harcjárműveket, így a Gidrant, illetve a BTR-t is megszemlélhették kívülről-belülről. Emellett a honvéd kadétok akadálypálya versenyét is láthatta a nagyközönség.