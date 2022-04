Az ötlet Bojsza Jánostól származik. Az egykori dél-komáromi önkormányzati képviselő javasolta: az 1849-es április 26-ai komáromi csatára – az egyesített hazai haderők sikerrel tartóztatták fel a sokszoros túlerőben harcoló császári csapatok ostromát – emlékezve legyen ez a nap Komárom város napja. 1992-től minden évben április 26.–május 1. között együtt ünnepeltek mintegy kétszáz programon a Duna jobb és bal partján élő komáromiak. A város napjáról kedden a déli oldalon is megemlékeznek, a Múzeumbarát Kör az Arany17 Rendezvényközpontban. Hermann Róbert történész, a hadtörténeti múzeum munkatársa Klapka és Görgei címmel tart előadást 17 órától.

Színes programok egész héten

Észak-Komáromban színes programkavalkád fogadja a városba látogatókat egész héten. Kedden délután lesz Észak-Komárom képviselő-testületének ünnepi ülése a Tiszti Pavilon dísztermében. Este az Egressy Béni Városi Művelődési Központban a GIMISZ diákszínpad mutatja be a Fame – A hírnév ára című musicalt. Egészen vasárnapig sorra nyílnak a kiállítások, több műveltségi és sportvetélkedőt is szerveznek a diákoknak, lesz erőd futás és helytörténeti konferencia, író-olvasó találkozó is.

Tolvaj Reni is fellép

Emellett egészségügyi szűrések, íjász bemutatók és színházi előadások ugyancsak lesznek. Ismert előadók is érkeznek a városba. Fellép például Litauszki Pali és barátai, a Back2Black, Tolvai Reni, a Ladánybene 27 és Emmer Péter. Várja a látogatókat az Öregvár is, szombat délután pedig megnyitják a Vízügyi és a Hidegháborús Múzeumot, vasárnap pedig a Klapka György szobrot is megkoszorúzza a Felvidéki Huszár és Hagyományőr Egyesület.