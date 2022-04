A projekt azóta el is kezdődött, az aszfaltos rámpa két oldalán található füves területen is zajlik a munka. Az önkormányzat közölte, hogy magas esztétikai értékkel rendelkező cserjék és évelő növények kerülnek majd a helyszínre. A szakemberek több facsemetét és virágot is elültettek már, továbbá gondoskodnak a beteg, életveszélyes fák kivágásáról.

Jól halad a rámpa felújítása

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A zöldfelület fejlesztése persze nem merül ki ennyiben, hiszen öntözőrendszert is építenek, illetve korszerűsítik az elektromos hálózatot is. Utóbbi kapcsán a parkoló lámpáit is lekapcsolták, sőt az egyik oldalon már el is távolították a kandelábereket.

A nagy kockakövekkel burkolt felületek az elmúlt évek során elhasználódtak, egyes helyeken megsüllyedtek, illetve kikopott az elemek közül a töltőanyag. A felújítás jegyében a teljes burkolati rétegrenddel együtt építik majd be újra a köveket. A projekt keretében továbbá egy Tourinform pont is létesül a várhegyen.

Teljes körű külső és belső felújítás Az Esztergomi Bazilika teljes körű külső és belső felújítása 2019-ben kezdődött el, a munkálatokra több mint 13 milliárd forintot fordítanak. A főszékesegyház a második világháborúban jelentős sérüléseket szenvedett és bár a kommunizmus évei alatt voltak kisebb felújítások, ekkora volumenű kivitelezésre korábban nem nyílt lehetőség. A szakemberek többek között már felújították a bejárati oszlopcsarnokot és homlokzatot, elkészült a bazilika tetején található kereszt, melybe tavaly októberben helyezték el az új időkapszulát, a kupolán jelenleg is dolgoznak.