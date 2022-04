A TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolába látogatott el nemrégiben a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke, Krivács András. Az intézmény diákjai a közelmúltban részt vettek a Hungexpo SIRHA Budapest kiállításon megszervezett Salus Konyha rendezvényen, melynek célja volt, hogy innovatív módon népszerűsítse Magyarország mezőgazdasági, borgasztronómiai, turisztikai és wellness-szektorának termékeit. A rendezvényen a magyar és az olasz séfek együttműködésében, a kiválasztott vendéglátó iskolák tanulói készítettek egyedi ételeket. A tatabányai intézmény is képviseltette magát.

– A magyar nemzeti válogatott tagjaival és egy olasz séffel, Sergio Vitivel együtt főzhettek a fiatalok. Örömfőzés volt a gyerekeknek, szaktanároknak, felnőtteknek, és azoknak is, akik kóstolhattak – mondta a szövetség elnöke.

Közvetlenül a termelőktől a szakácsok asztalára

Kiemelte: a Salus Konyha elvrendszere alapján készültek az ételek, amelyek hozzávalói közvetlenül a termelőktől kerültek a szakácsok asztalára. Különleges technológiákat tanulhattak a fiatalok, akik azzal, hogy részt vettek egy ilyen programon, saját korosztályuk példaképévé is váltak.

A tatabányai intézménybe látogatott Krivács András (balra), Fehér Ágnes és Ferdinando Martignago (Forrás: Sugár Gabi / 24 Óra)

– A szakma az alapoknál kezdődik. Azzal, hogy figyelünk magunkra, tetteinkre. Arra, hogy miként bánunk az alapanyagokkal, mennyire ismerjük a Salus Konyhában megjelenő 3T-t, azaz a tradíciót, tipikusságot, és a területhez kötődést – hangsúlyozta a szakember.

Fontosak az alapok és a hit a gyerekek számára

– A fiatalok rendkívül fogékonyak. Nemcsak a kütyükre, amelyeket egyébként úgy vélem, be is kellene már építeni az oktatásba. Tanítok is, és azt gondolom, jó, ha a telefon ott van a padokon. Ráneveli a 21. század kihívásaira a gyerekeket. Meg kell tudni csinálni egy zöldborsófőzeléket és egy jó lecsót is, csak utána lehet majd a komolyabb feladatokkal is próbálkozni – tette hozzá.

Fontosak az alapok, a hit a gyerekek számára. Az agrárium már jó úton van, kiválóak az alapanyagok, amelyek a gasztronómiát segítik. Most a konyhaművészeten a sor. Erre ad megfelelő választ a 6T-n alapuló Salus Konyha projekt: innovatív technikákkal elkészíteni magyar alapanyagokból olyan egészséges ételeket, amely bármely országból érkező turista ízlésére való lehet.

A magyar gasztronómia csak itthon világhírű

– Az út elején állunk még. A magyar gasztronómia csak itthon világhírű. Vannak persze olyan termékek, és kiváló kollégák, akik szárnyalnak, de ezek még csak morzsák, hiszen a versenymunkák, s ahogy mindennap étkezünk, az köszönő viszonyban sincs egymással.

A szakember ugyanakkor kiemelte: a környéken, a megyében azért vannak már jó példák. Tatán léteznek olyan éttermek, amelyek kiváló példával az élen járnak. Ez nem kevés áldozattal jár, és kiváló minőséget követel az alapanyagok terén. Erre kínál megoldást a Salus Konyha, amely 50 kilométeres körzetből próbálja felkutatni közvetlenül a termelőket, így kerülve ki a köztes pontokat, amelyek drágítják az árut.

A legjobb pillanat az előrelépésre - A megbeszélésen részt vett Ferdinando Martignago, a Marco Polo Európai Csoport elnöke, és Fehér Ágnes, a Marco Polo Európai Csoport hazai kapcsolattartója. Ferdinando Martignago elmondta: több mint húsz éve dolgozik együtt magyar Ho. Re. Ca szektorban dolgozó szakemberekkel. Erasmus+ projektek keretén belül érkeznek ki a Marco Polo szervezésében szakoktatók, gyakorlati oktatók, vendéglátásban dolgozó szakemberek, diákok, hogy betekintést nyerjenek az olasz turizmus és vendéglátás működésébe. A magyar szakemberek visszajelzései alapján született meg benne a Salus Konyha projekt ötlete. Úgy érzi: ez a legjobb pillanat arra, hogy a projektbe történő bevonással összekössék a különböző szektorokat. A Marco Polo-csoport a szisztéma kidolgozását biztosítja a magyar szereplők részére, felhasználva a több tízéves nemzetközi tapasztalatait. Sok ötletük van arra, miként lehet a fiatalokat is jobban motiválni. Vannak kiváló eredmények, ezek két tatabányai tehetségét éppen a Salus Konyha rendezvényén ismerte meg.