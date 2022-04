A korábban meghirdetett Öko-szkóp előadássorozat első alkalmán Rendes Niki környezeti nevelő vezetésével Zöldhétköznapok címmel szólt a közönséghez előadás. Ekkor a vízivárosi alternatív művelődési ház közönsége tippeket kapott a környezetbarát, etikus és egészséges életmód kialakításához. Ebből a felsorolásból talán az „etikus” az egyik legizgalmasabb megközelítése a környezettudatos szemléletformálásnak.

Az előadás során nemcsak a környezetvédelem mint etikus és tudatos magatartás került szóba, hanem a környezet a társadalmi igazságosság kapcsolata is felmerült. Példaként szólt a déli országokból hazánkba érkező klasszikus és népszerű termékek, így a kakaó és a kávé szerepe, melyek kitermelése, szállítása, kereskedelmi forgalomba hozatala során környezetkárosító folyamatok jönnek létre. Itt hangzott el, hogy ezen élvezeti cikkek létrehozása miatt erdőket irtanak ki, az előállításkor gyerekeket foglalkoztatnak az adott országokban, illetve a szállítás is jelentősen rongálja a természetet.

A környezetetikusság része az is, hogy a vásárlók megtudhassák, hogy a termék milyen csomagolásban van, hogy az például gyorsan lebomló anyag-e, vagy hogy a különféle előregyártott ételekben, italokban lévő mikroműanyagok a fogyasztás során emberi szervezetbe bejutó mennyisége mekkora. A szemléletformálás azon szegmense is előtérbe került az előadáson, hogy a környezettudatosság vállalása valahol nem is olyan meglepő módon újabb termékek megvásárlását hozta el, például passzentos szendvicstartókat, italos termoszokat, holott ezeket az otthon lévő és nem eldobható anyagokkal és már meglévő eszközökkel is helyettesíthetjük.

A környezettudatosság divattá is vált az elmúlt években, ugyanakkor az amúgy jó ügyet szolgáló irányok néha célt tévesztenek, és újra a fogyasztás növelését segítik. A cél pedig az lenne, mondta a szakértő, hogy kevesebb fölösleges árut vásároljunk, ha pedig tehetjük, helyi termelőktől vegyünk, hogy ezzel is csökkentsük a szállítással járó környezetszennyezést. A széria további fejezetei nemkülönben aktuális témákat, problémákat ölelnek fel.

Április 20-án, szerdán a „KukaDiéta – Hulladékkezelés otthon”, illetve a „Műanyag nélkül boldogan” című, rövidfilmekkel kiegészített interaktív előadást élvezhették az érdeklődők. Ezt követi május 7-én az ugyancsak filmvetítéssel megtoldott „Zöldközösségek – alulról jövő fenntartható kezdeményezések” és a „Legyél ökohős!” című témák előadáscsokra. A sorozat záró előadása május 21-én lesz, akkor az „Álmodozzunk – Ötleteljünk – Tervezzünk – Zöldüljünk” című előadás lesz porondon, mely után egy speciális kocsmakvíz formájában lehet leellenőrizni, hogy a résztvevők mennyit tanultak a széria egyes alkalmain.

Belső Erdő a neten - Az áprilisban indult esztergomi, ingyenes látogatható előadás-sorozat, az Öko-szkóp alapját jelenti a Belső Erdő nevű szemléletformálást, környezettudatosságot hangsúlyozó és hirdető honlap, a belsoerdo.org. Itt számos korábbi és jelenlegi programmal ismerkedhet meg az érdeklődő, így például további részletek olvashatók az Öko-szkóp előadás-sorozatról, illetve az elsőre misztikusnak hangzó „erdőfürdőről”, a különféle iskolai és óvodai környezetvédelmi programokról, felnőtteknek, fiataloknak szóló workshopokról, zöldéletmód-tanácsokról.