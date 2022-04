Április 15-én újra elindult a madárgyűrűzési program Komárom-Esztergom megyében. A május 25-ig tartó rendezvénynek idén is a Ferencmajori-halastavak adnak otthont, tudtuk meg Bátky Gellérttől, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrétől. Ebben az időszakban a természetvédelmi őrök és az önkéntesek igyekeznek minél több madarat befogni, meggyűrűzni és azokról a lehető legtöbb adatot feljegyezni. A tavaszi befogások során körülbelül harminc madárfaj, hat-hétszáz egyedét sikerül átlagosan befogni.

A programra nagy szeretettel várunk iskolásokat, óvodásokat, családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Amennyiben kilátogatnak hozzánk, tudunk tartani egy madárgyűrűzési bemutatót, ahol testközelből ismerkedhetnek meg a madarakkal, a gyerekeknek egy rövid simogatásra is lehetőségük nyílik, illetve a helyi halastavakon egy kis madármegfigyelésre is elkalauzoljuk a vendégeket.

− mondta el Bátky Gellért.

Mivel a madarak inkább a reggeli és délelőtti órákban aktívabbak, a programok is ebben az időszakban zajlanak. A hálókat nádasoknál, bozótosoknál és ligeteknél állítják fel, ezért a leggyakrabban befogott madárfajok közé tartoznak a különböző poszátafajták, (nádi, cserregő és foltos poszáta), de gyakori vendég a fülemüle, őszapó, cinege, vörösbegy, rozsdafarkú, valamint további 30-35 faj.

A madarak lábára egy apró alumínium gyűrűt helyeznek, ami egyáltalán nem zavarja a meggyűrűzött madarat a mindennapjaiban, hiszen alapvető kritérium, hogy a gyűrű súlya nem érheti el a madár testsúlyának az egy százalékát sem. A gyűrűn mindig az adott ország fővárosát jelölik, illetve egy azonosítószámot is kapna a kis szárnyasok. A gyűrű felhelyezése után feljegyzik a madár adatait: korát, súlyát, ivarát és más egyebeket, majd szabadon engedik.

Számos példa volt már arra is, hogy messziről érkezett, vagy korábban befogott madarat fogtak be újra. Az egyik ilyen érdekes fogás volt egy nyolcéves nádiposzáta, amely kishíján korrekorder lett Európában, illetve Kongóból érkező nádiposzátát és egy ugyanitt meggyűrűzött füstifecskét is sikerült már azonosítani a Naszályi-tónál. De bukkant már fel Jordániában is a Ferencmajori-halastavaknál meggyűrűzött madár.

Magyarországon szinte az összes madárfaj védett (400 madárfajból 385) és elenyésző számú vadászható. A madárgyűrűzés azért fontos, mert ennek alapján tudják a szakemberek ellenőrizni és figyelemmel kísérni az adott madárállomány csökkenését. növekedését, vagy stagnálását és különféle olyan adatokat tudnak begyűjteni, melynek alapján meghatározhatóvá válik csökkenés, vagy növekedés oka.