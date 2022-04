Tatán újra traktoros felvonulással búcsúztak el iskolájuktól a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjai, akik a hagyományoknak megfelelően útba ejtették a Kossuth teret is. A diákok felvonulási menete a Jávorka-iskolából indult, majd a Kossuth téri megálló után a Rákóczi és Keszthelyi utcán, valamint az Új úton keresztül tértek vissza az intézménybe. A végzősöket a város nevében Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző köszöntötte, a ballagók pedig mint minden évben, úgy az idén is saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek.

Esztergomban jó hangulatban búcsúztak iskoláiktól a végzős tanulók csütörtök este a város központjában tartott hagyományos fáklyás felvonuláson. A 7 tanintézetből 28 osztály csaknem 650 diákja vett részt az ünnepségen, melynek részeként először a történelmi városrészből a klasszikus ballagási énekek kántálásával kísérve haladtak a főtérre. A Széchenyi téren a képviselők és szakmai vezetők gyűrűjében Hernádi Ádám polgármester és Erős Gábor ország­gyűlési képviselő fogadta a tanulók lelkes seregét. A városvezető köszöntőjében arra buzdította a diákokat, hogy hozzá hasonlóan térjenek majd vissza Esztergomba, tanulmányaik, életútjuk fontos állomásának helyszínére.

A Tatabányai Árpád Gimnáziumban a diákok szavalataival kezdődött a műsor, többen felidézték iskolás emlékeiket is. Polyóka Tamás megbízott igazgató ugyancsak szólt a tanulókhoz. Elmondta, ez a ballagás azért is különleges, mert először ünnepelhetnek együtt a megújult intézményben, amely méltó helyszín ezekhez a fontos pillanatokhoz. A szokásoknak megfelelően méltatták a legjobb eredményeket elért végzősöket, és az Árpád-díjakat is kiosztották. Kiváló tanulmányi munkájáért és kiemelkedő verseny­eredményéért vehette át az elismerést Fekete Zsófia Ilona és Luterán Gergő. Molnár Lilien és Nagy Szonja Auróra a közösségért végzett munkájukért kapták a díjat. Árpád-sportdíjat érdemelt ki Miklósvölgyi Dániel, aki több éven keresztül ért el szép eredményeket a diák­olimpiákon. A pedagógusoknak járó Árpád-díjat az idén Kántor Péter magyartanárnak ítélte a diák­önkormányzat.