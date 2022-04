A megye számos intézményéből érkező diákoknak tartott előadás a közúti baleseteket kiváltó főbb okokra és emberi hibákra fókuszált. A 18 év munkatapasztalataiból összeállított előadáson a szakértő által készített kisfilm segítségével bemutatták, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat gépkocsivezetés közben.

Pintér József az előadás elején a BALESET feliratú táblát helyezte el az előadói asztalon. A felirattal kapcsolatban elmondta: a legfőbb, nagy közlekedési tragédiák bekövetkezéseinek okait a szóban található betűkből ki lehet olvasni. A biztonsági öv hiánya, az alkohol, a „linkség”, az előzés, a sebesség, az elalvás és a telefonhasználat mind-mind a legveszélyesebb helyzetek előidézői. A felsorolt eseteket aztán az előadó témakörökre bontva, esettanulmányokkal, képekkel is szemléltette.

A diákok a balesetek okairól tájékozódhattak

Az egyenruhás a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása mellett bekövetkezett balesetre számos sajnálatos példát mutatott be. Az elmondott, képekkel is szemléltetett történetekből kiderült, milyen végzetes következményei lehetnek annak, ha a vezető, vagy a hátsó ülésen utazó utasaik nem kötik be magukat. A példaként felhozott baleseteket a helyszínelő a bekövetkezés pillanatától mutatta be, mindegyik példán keresztül bizonyítva: a pár másodperces mozdulat milyen helyzetekben hogyan védte volna meg a legtöbb esetben végzetes sérüléseket szerző áldozatokat.Ha ütközünk A rendőr főtörzszászlós előadásából kiderült: ha kikerülhetetlen az ütközés, akkor a vezető akkor teszi a legjobbat, ha elengedi a kormányt, valamint behúzza a végtagjait. A szakértő elmondta, az irányíthatatlanná váló autót kiemelten veszélyes tovább kormányozni, az előbb említett testtartás felvételével pedig a lehető legkisebbre lehet csökkenteni az előforduló sérüléseket. Az üzenetek célja a fiatalok gondolkodásra késztetése.