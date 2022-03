A nagy kokárdanapokat idén először tervezték négynaposra, minden napra különleges műsorral is készültek az állandó programok mellett. Szombaton A helység kalapácsát lehetett megtekinteni, amelynek az is apropója volt, hogy elkezdődött a Petőfi-emlékév is.

Vasárnap a Klapka musical volt látható a rendezvénysátorban, hétfőn pedig Rutkai Bori és bandája érkezett az erődbe, míg kedden a Kormorán együttes lépett fel.

A nap folyamán a felnőttek és a gyerekek a hagyományőrökkel lőhettek, de a vívást is kipróbálhatták.

A résztvevők katonakönyvet is szerezhettek, ehhez négy állomást kellett végigjárniuk. Az elsőn a tüzérek mutatták meg, hogy működtek az 1848-49-es ágyúk, aki elég bátor volt, el is süthetett egy-egy ágyút. A második helyszínen vívni lehetett, a harmadikon pedig puskát és pisztolyt próbálhattak ki a 16 év felettiek. A negyedik állomás a Duna bástyában van, ahol kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.