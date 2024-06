A Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) alelnöke, Magyar Péter a kampánya végére hagyta Komárom-Esztergom megyét.

Magyar Péter Kisbéren és Oroszlányon is járt tatai beszéde előtt

Fotó: Z.M. / Forrás: 24 Óra

Magyar Péter hétfőn Kisbér és Oroszlány után a tatai Kastély térre látogatott el, hogy onnan Komáromba, Nyergesújfaluba, majd Esztergomba menjen tovább.

Magyar Péter miskolcozott is Tatán

A Kastély téren az eső is alábbhagyott, amikor a TISZA Párt alelnöke a jellegzetes platósautóról megkezdte beszédét. Bár első mondataiban egyértelműen az egyik helyi szervezetre utalt, a beszéde után a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy egyik tatai egyesületet sem támogatja.

A Tisza Párt alelnöke kevés Tatát érintő, helyi problémáról beszélt

Fotó: Z.M. / Forrás: 24 Óra

Az alelnök beszédében kiemelte, hogy ez már a 181. település, ahova elment a kampánykörútja során. A megszokottak szerint most is helyi témákkal kezdte felszólalását, azonban mintha most kicsit felkészületlenebbül érkezett volna Tatára. Bár Ózd, Göd és Mohács is szóba került az egyórás demonstráció alatt, Magyar Péter kevés Tatát érintő, helyi problémát említett. A beszéd végén csak rövid kérdésekre és pár szelfire maradt idő. A Kemma.hu további kérdéseit már nem tudta feltenni a következő helyszínre siető EP-jelöltnek.