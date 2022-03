Március 16-tól módosított útvonalon közlekednek a 43, illetve a 43F jelzésű autóbuszok – közölte az önkormányzat a település hivatalos oldalán. A járművek Esztergom-Kertvárosban a kenyérmezei buszforduló irányába a Kinizsi Pál utcán keresztül közlekednek majd. A buszok visszafelé a Wesselényi Miklós utcán haladva érik el a Damjanich utcát.

A városvezetés arra is felhívja a figyelmet, hogy a Kinizsi Pál utca 16. szám előtti veszélyes útkanyarulatnál fekvőrendőrt telepítettek, melynek köszönhetően vélhetően sikerül orvosolni egy régi problémát. Ismertették azt is, hogy megszüntetik a Kinizsi Pál utcában található megállóhelyet. Az útvonal-módosításhoz kapcsolódva ideiglenesen áthelyezik a Székely Mihály utcán levő, Esztergom–Kertváros vasútállomás elnevezésű megállóhelyet is. Amíg a tervezett megálló nem épül meg, addig a buszok a Wesselényi Miklós utca 39. szám előtt fognak megállni.