A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház vagy ahogyan többen ismerik, az esztergomi bazilika felújítása a 2018-as tervezést követően 2019-ben kezdődött el és előreláthatólag 2025-re fejeződhet be. Az épület Magyarország legnagyobb katolikus temploma. Fejlesztése és állagmegóvása akkor vált halaszthatatlanná, amikor a kupola stukkódíszítésének egyes részei elkezdtek leválni, potyogni.

A munkálatok komoly kihívást jelentenek a szakemberek számára is, mivel a templom kupolája egyedi és monumentális méretű, de a hatalmas oltárkép és a teljes újjáépítés előtt álló nagy orgona felújítása is fejtörést okoz. A kivitelezők korábban is éltek szokatlan megoldásokkal, például akkor, amikor az épületet – azért, hogy a liturgikus életet és a turizmust ne kelljen évekre kizárni – nem a földről állványozták fel, hanem egy komplex, 26 méter fesztávú hídszerkezettel oldották meg 80 tonnányi acél és alumíniumot megtartását a magasban.