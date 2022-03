Kötelességünk maradandót alkotni

– Egy erdő mellett állunk, amely most talán még nem látszik, mert kicsiny, törékeny szálak merednek az ég felé, reménykedve abban, hogy felnőnek, és láthatják mindazt, amit mi már nem innen fogunk – mondta dr. Szentirmai István polgármester. Hozzátette, minden generációnak kötelessége nyomot hagynia maga után, maradandót alkotni, így születhettek meg az ácsi templomok, a kastély, az iskolák. Hangsúlyozta azt is, a parkerdőnek a klímaváltozás hatásainak enyhítésében is szerepe lesz, valamint tanösvények is létesülnek rajta, amelyek visszavezetik a természetbe azokat a nemzedékeket, amelyek már kicsit eltávolodtak tőle.

A jövő nemzedékét szolgálja

Boros Attila erdőmérnök, a parkerdő tervezője arról beszélt, az erdő nem csak a fák meglétét jelenti, a többi, erdőlakó élőlény is hozzá tartozik.

– A város vezetősége úgy határozott, hogy ezen a területen ne épületek legyenek, hanem erdő, ami a későbbi nemzedéket szolgálja majd. Amit most elültettünk, azt mi már középkorú erdőként sem láthatjuk, nemhogy öregként, vigyázni rá a mostani gyerekek feladata lesz.

Növelni az erdővel borított területeket

A rendezvényen részt vett Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára is. Arról számolt be, céljuk, hogy 2030-ra 27 százalékra növeljék az ország erdővel borított területeinek nagyságát, ezért hirdették meg az országfásítást, amely több elemből áll. Például a Településfásítási Programból, amely áprilisban fejeződik be, és amelynek során 36 ezer sorfát ültettek el 1350 településen.

– Három és fél hektáron telepítettek erdőt Ácson, őshonos fajokat ültetve – mondta az államtitkár. – Az önkormányzat előrelátását dicséri, a terveztetéskor ügyeltek arra, hogy játszóteret, ösvényeket is lehessen kialakítani. Dr. Viski József, vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár hangoztatta, Ács és környéke mindig is innovatív volt, így nem meglepő, hogy itt valósult meg az egyik első önkormányzati erdőtelepítés.

A klímavédelemben is nagy szerepe van - A rendezvényen az is elhangzott, nem csak a magáncégek, hanem az önkormányzatok előtt is nyitott a pályázati lehetőség az erdőtelepítésre. Eddig még csak 35 település vesz részt a projektben, a minisztériumban bíznak benne, hogy többen is csatlakoznak majd. Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket. Azt mondta, a magyar kultúra sok szimbolikát köt az erdő világához, emellett a klímavédelemben is nagy szerepe van. A beszédek után Gerecsei Zsolt református lelkész megáldotta, Milus Ferenc katolikus plébános pedig megszentelte az újonnan létesített parkerdőt. A rendezvényen részt vett dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető, valamint az ácsi óvodások, iskolások is.