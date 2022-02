Az egyezményt 1971-ben még csupán 7 nemzet írta alá, azóta azonban már világszerte 172 ország a részese, köztük 1979 óta Magyarország is. A Ramsari Egyezmény által védett vizes élőhelyek listáján összesen 2435 terület szerepel, ezek összesített kiterjedése meghaladja a 2,5 millió km²-t. Hazánkban 29 nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet tartunk nyilván, ezek egyikét képezik a Tatai-tavak 1897 hektárral. Az Öreg-tó 1989 márciusa óta szerepel a rangos listán, míg a Fényes-forrásvidék, a Réti-halastavak és a Ferencmajori-halastavak térsége 2006 óta, írja a tata.hu.

Tata is Ramsari Város

Az egyezmény 51 éves történetében különösen fontos, hogy 2018-ban létrehozták a Ramsari Város címmel elismert települések hálózatát. Így lett Tata is Ramsari Város a világ 18 településének egyikeként. Ez a rangos díj azokat a városokat illeti, amelyek különösen sokat tettek a vizes élőhelyeik megőrzéséért, fejlesztéséért, a környezeti nevelésért, a fenntartható gazdálkodásért.

Védik és fejlesztik a vizes élőhelyeket

A vizes élőhelyek világnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Michl József polgármester elmondta: - Az elismerés nagy felelősséget is jelent, és ennek megfelelve a város az elmúlt években is mindent megtett azért, hogy ezeket a területeket ne csak karbantartsa, hanem folyamatosan fejlessze is. Túl vagyunk az Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő-rehabilitációja 1. ütemén, most szervezzük a folytatást, megtörtént a Réti-8-as tó rehabilitációja, a Fényes folyamatos fejlesztése, a Grófi-tó rekonstrukciója, a tanösvény megvalósítása, és több olyan kisebb projektünk is befejeződött, melyek a forrásokkal kapcsolatos munkát jelentették.

Újabb élőhely kialakítása az Öreg-tónál

Az önkormányzat az Által-ér Szövetséggel együttműködve azon dolgozik, hogy újabb és újabb fejlesztéseket valósítson meg, melyek a természetvédelem és a turizmus területét is érintik. Ezzel kapcsolatban Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója február 2-án úgy nyilatkozott:

– Egy újabb vizes élőhely rekonstrukciójának előkészületei zajlanak az Által-ér Szövetség bevonásával, ez az Öreg-tó délkeleti öblének helyreállítása. Egy körülbelül 5 hektáros vizes élőhelyet szeretnénk visszaadni oly módon, hogy azt a természetvédelem, a környezeti nevelés és az ökoturizmus szolgálatába állítsuk. A tó délkeleti öblében egy olyan hullámtér volt korábban, ami sajnos a nyolcvanas években feltöltésre került, és ezt a területet szeretnénk úgy visszaadni a tónak, hogy egyrészt tükrözze az eredeti állapotokat, másrészt pedig szerepet kapjon a vízminőség javításában és tanösvényként is szolgáljon.