A Peron Tehetségközpontban folytatódik a Hangszert a kézbe kiállítás-sorozat, amely éppen öt évvel ezelőtt indult az NKA Hangfoglaló Program támogatásának köszönhetően. A Hangszeresek Országos Szövetsége (HANOSZ) által szervezett program eddig 48 alkalommal, összesen mintegy 110 ezer látogatót vonzott – közölték sajtótájékoztatóban a program szervezői.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program pályázati kiírásának köszönhetően indult a Hangszert a kézbe rendhagyó kiállítás-sorozat, amely először 2017. február 28-án, Szolnokon fogadott látogatókat. Az elmúlt fél évtizedben – a pandémia miatti kényszerszünettől eltekintve – folyamatosan járta az országot a HANOSZ által gondozott kiállítás, amely 2021 végéig 48 alkalommal, 197 kiállítási napon, mintegy száztízezer látogatót fogadott.

A kezdetben csak megyeszékhelyekre eljutó kiállítás a Hangfoglaló Program újabb pályázatainak köszönhetően az elmúlt években kisebb településeken, járási székhelyeken is megfordulhatott, sőt, volt olyan város, amely már többször vendégül láthatta az utazó hangszereket. A Hangfoglaló Program 2021 végén megjelent újabb meghívásos pályázatának köszönhetően 2022-ben újabb tizennyolc városba juthatnak el a HANOSZ tagjai által összeállított hangszerek és berendezések – olvasható a tájékoztatóban.

Tatára február 22-én második alkalommal érkezik a Hangszert a kézbe kiállítás, hiszen nem sokkal a Peron Tehetségközpont megnyitása után, 2019 őszén már jártak ott a hangszerek. Az évadnyitó háromnapos kiállítás dél­előttönként továbbra is elsősorban az oktatási intézmények szervezett csoportjait várja, amelyeknek tagjai nemcsak a kiállított hangszereket próbálhatják ki, de rendhagyó énekórákon is részt vehetnek.

Tata után - A későbbiekben Szombathelyen, Kaposváron és Dombóváron folytatódik a program, amely azzal a céllal indult, hogy aki kipróbálja a kiállított hangszereket, az kedvet kapjon a zenéléshez, a zenetanuláshoz, a hangszeres muzsikáláshoz. A naponta 8.30-kor kezdődő ismeretterjesztő sorozatban a hangszeres bemutatók mellett rocktörténeti előadásokon is részt vehetnek az érdeklődő.

Ezeket a foglalkozásokat olyan zenészek tartják többek között, mint Lombos Márton, Kékkői Zalán, Görögh Dani, vagy az Antares együttes, illetve a kiállítás állandó közreműködői: Benkő Zsolt, Sümeghy Tamás, Takács Roland, Pásztor Atanáz, vagy Andrásik Remo. Az utazó hangszerek egész nap várják a nem szervezetten érkező látogatókat is, akik mint minden helyszínen, Tatán is este hat óráig vehetnek akár hegedűt a kezükbe, vagy leülhetnek egy elektromos dob mögé, netán kipróbálhatnak egy elképesztő dolgokra képes szintetizátort, vagy keverőt.

A szervezők számára a tatai kiállítás különleges, hiszen a Peron Tehetségközpont a négy közül az egyik olyan hely az országban, ahol intézményes keretek között oktatják a könnyűzenét alapfokon. A Hangszert a kézbe program kicsit hazatér Tatára, hiszen olyan helyen mutathatja be hangszer- és eszközparkját, rendhagyó óráit, ahol minden nap nemcsak szól, de tanulható is a könnyűzene. Február 24-e a Hangszert a kézbe kétszázadik kiállítási napja, ami azt is jelenti, hogy 2017 óta eddig 2000 órában lehetett hangszereket és hangtechnikai eszközöket kipróbálni.