Nyikus Anna, az intézmény szakmai vezetője elmondta, 2008-ban rendezték meg először a reneszánsz napot, a reneszánsz évéhez kapcsolódóan. Az akkor még kétnapos rendezvény, ahogy most is, középkori vásári forgatagot idézett, ehhez illő programokkal. A megyei népművészeti egyesület első közös programja is ez az alkalom, mindenki elhozza a téli időszakban otthon elkészített munkáit, ajándéktárgyakat, bemutatót tartanak, a termékekből vásárolni is lehet.

Ezúttal többek között bútorfestő, babakészítő, vesszőfonó, foltvarró, viseletvarró, csipkeverő, keramikus, mézeskalács-készítő és szövő is érkezett az intézménybe, a legtöbb pultnál a látogatók ki is próbálhatták a technikákat. A gyerekek reneszánsz álarcokat is készíthettek.

Több programmal is készültek a vásár mellett. A Duna Népdalkör előadásában reneszánsz dallamok csendültek fel, de lírával is színesítették műsorukat. Ezt követően a Gábor Klára vezette Újhold régizene- és táncegyüttes bemutatója következett, amelynek tagjai hagyományos ruhában táncoltak.

A gyermekeket Vígh-Boda Marcsi is várta, aki kerekítő foglalkozást tartott a rendezvény legkisebb résztvevőinek. Képkiállítás ugyancsak nyílt, Óvári Zsuzsanna művésztanár alkotásaiból, aki szintén a reneszánsz időszak témakörében alkotta meg a képeit.

Kiállítás Óvári Zsuzsanna reneszánsz emberek arcképeit elevenítette meg. Az alkotások között szerepelt Mátyás király, I. Erzsébet királynő, a polihisztor Leonardo, a felfedező Kolumbusz, a méregkeverőnek mondott Lucrezia Borgia, a szerelmi kalandjairól elhíresült Casanova és a titokzatos mosolyú Mona Lisa is. A művésztanár mindenképpen szeretett volna tudósokat, felfedezőket, „fekete bárányokat” és mindenki által ismert közembereket is megmutatni a kiállítás résztvevőinek.

Korhű ruhában perdültek táncra az intézményben

Fotó: K. D.