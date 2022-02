Rohamtempóban terjed az omikor és annak legújabb variánsa. Dr. Bense Tamás esztergomi gyermekorvos a Ripostnak beszélt arról, hogy mely gyermekeket veszélyezteti leginkább az omikron. A doktor többek között azt is elmondta, hogy milyen módszerrel védhetőek meg a gyerekek a most tomboló variánstól.

Tombol az omikron a gyermekek körében

Az orvos tapasztalata az, hogy praxisában rengetek az omikronnal fertőzött gyerek. Elmondása szerint, főleg a közösségbe járó, azaz az óvodás és iskolás gyermekeket érinti a betegség, amelynek igen nagy a fertőzőképessége.

Ha egy családba hazaviszi a gyermek a vírust, akkor ott általában az oltatlan felnőttek is elkapják

Dr. Bense Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok most a visszaeső covidos. Aakár 1-2 hónapon belül újra is el lehet kapni a vírust.

– Akinek decemberben vagy akár januárban volt igazoltan Covid-fertőzése, annak nagyon könnyen lehet most is. A betegség átvészelése nem nyújt védelmet az omikronnal szemben – fejtette ki a gyermekorvos, aki hozzátette, hogy csak az oltás lehet a megoldás.

Az oltás az egyetlen megoldás

– Aki tudja, oltassa be a gyermekét, mivel egyedül az oltás a megoldás az omikronnal szemben. Gyerekeknél a vakcinázás három hét különbséggel ajánlott. Azok a felnőttek, akik hat hónapon túl voltak beoltva, gyakorlatilag oltatlannak számítanak, tehát ott, ha a harmadik oltás aktuális, vegyék fel a harmadikat. Negyedik oltás elsősorban azoknak szükséges, akik krónikus betegségben szenvednek, idősebbek vagy olyan munkakörben dolgoznak, ahol nagyon nagy a fertőzés veszélye – részletezte dr. Bense Tamás.

Friss gyümölcs, zöldség és vitaminok a gyerekeknek

A gyermekorvos jó tanácsokkal is ellátta a szülőket, hogy miként tudják gyermekeik védelmét a maxszimálisra turbózni. Ehhez a vitaminok és a friss zöldségek és gyümölcsök elengedhetetlenek.

– A D-vitamin igazoltan immunerősítő is. A kisebb súlyú gyermekeknek, akik csepp formájában kapják, heti háromszor 10 csepp a megfelelő adag. Nagyobb súlyú, azaz a 40 kg feletti gyerekeknek pedig 3000 egység szükséges egy napon belül. Ha pedig megjelennek a Covid-tünetek, akkor egy héten keresztül mehet a napi 5000 egység D-vitaminból. A tünetmentes felnőtteknek 3000 egység a megfelelő adag egy nap. Ügyeljünk rá, hogy minél több friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasszanak a gyermekek és lehetőleg frissen facsart gyümölcsökből és zöldségekből nyerjék ki a C-vitamint – tanácsolta az orvos.