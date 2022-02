Törzshely nevű játékunkra egyre érkeznek a nevezések, mi pedig most egy kibővített buliajánlóval jelentkezünk. Ha köztük van a kedvenc helyetek, vagy annyira jól sikerül a hétvégi buli, ne felejtsétek el jelölni a helyet játékunkban, hiszen a felejthetetlen parti mellett ti és a szórakozóhely is nyerhet!

1. Kikapcs egy jó DJ-szettel

Már pénteken megkoronázhatja a hetét egy jó partival mindenki, aki a tatai UccaBár felé veszi az irányt. Február 11-én egy igazi live Dj szettet hoz majd a házba Vitus. A jó hangulat garantált, a belépés pedig ingyenes.

2. Egy különleges délután forralt borral

Február 12-én, szombaton 11 órától a Zsigmond Teraszra látogatnak a Sápi Kézműves Manufaktúra gyümölcsborai. A Forralt bor délutánon lesz forró fahéjas birsalmabor, narancsos eperbor, rumos cigánymeggybor, mandulás eperbor, alkoholmentes vaníliás szilvapuncs és forrócsokoládé is.

3. A Kiscsillag idei első koncertje

Szombat este a tatabányai Roxxy Musicban a helye minden Kiscsillag rajongónak, hiszen a zenekar idei első koncertjével tiszteli meg a közönségét február 12-én 19.30-tól. Az előzenekar a Kontraszt lesz, miattuk érdemes időben érkezni.

4. Előrehozott Valentin nap

A tatai Pikanto már a szerelmesek napjára készül február 12-én, szombaton. A Szingli Party hangulatáról Dj Hubik mellett te is gondoskodhatsz. Ha keresel valakit, ott a helyed!

5. Két banda egy este

Wireless Heart és Bleed koncert lesz a tatai Papp Pál kocsmában február 19-én, szombaton 20 órától. „Gyertek és rúgjuk ki a ház oldalát!” – írják a szervezők az esemény közösségi oldalán. Jó bulinak ígérkezik!

6. Három helyi zenekar egy igazi törzshelyen

A Shirley, az Üstökös Rock Band és a POD lép fel a Roxxy Music-ban február 19-án, szombaton 20 órától. A nagy tatabányai rock dömpingen nem egy, nem kettő, de egyenesen három kiváló helyi zenekar lép színpadra egy este.

7. Anti-valentin a hónap legnagyobb durranásával

FCK Valentines parti lesz a tatai Cocoon Clubban február 18-án 21.30-tól hajnalig, ahol fellép T. Danny és Tomwall. Csoki, vörös rózsa, plüssmaci? Ugyan már! A Never Say Never csapata egy kevésbé romantikus, viszont annál ördögibb éjszakára hív, ahol ígéretük szerint elhozzák a hónap legnagyobb durranását.

7+1. Csillag Románc a Csillagerődben!

Lepd meg és varázsolt el kedvesed vagy baráti társaságod egy exkluzív vacsorán a Csillagerődben. Február 14-én, Valentin napon 18 órától welcome drinkkel, borkóstolással, háromfogásos vacsorával, Varga Feri és Balássy Betty exkluzív zenés műsorával ünnepelhettek. Vacsora alatt és után bakelit DJ session lesz Django Elszabadul jóvoltából.