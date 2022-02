– Az egyik projektben azt vállaltuk, hogy a tehetséges gyerekeket fejlesztjük a bábtechnika segítségével – mondta Schmelcz Gézáné, az egyesület vezetője. – Régóta működik már a bábcsoportunk, szerettük volna tovább is fejleszteni őket. Ennek érdekében új gyerekeket is bevontunk a foglalkozásokba.

Bábokat készítenek a meséikhez

A Kemence Bábcsoport tagjaival Lovászné Vass Andrea foglakozik szerdánként, a kicsikkel sok helyen fellépett már. Ez az egy éven át futó pályázat az iskolai tanév alatt valósul meg. Ottjártunkkor épp az új mesékre készültek a gyerekek hangszerekkel, ritmusjátékokkal. Lovászné Vass Andrea elmondta, a bábokkal már félig készen vannak, négy foglalkozáson készítettek különböző bábokat decemberben: síkbábot, marionett pomponos bábot, fakanálbábot és kesztyűbábot. Ezeket mind felhasználják majd abban a négy rövid mesében, amelyekkel készülnek. A bemutató május 29-én, gyermeknapon lesz, amikor bábtalálkozót szerveznek és előadják a történeteket.

Érzékenyítik a szülőket

A kemencések a szülőket is bevonták a szerdai foglakozásokba, velük külön foglalkoznak, ezúttal érzékenyítő tréningen vettek részt. Schmelcz Gézáné elmondta, a szülőket sokkhatás éri, ha kiderül, van egy zseni gyereke, akit nehéz lekötni. Ezeket a fiatalokat szokták problémásnak mondani az iskolában, pedig semmi gond nincs velük, csak külön kell őket fejleszteni, feladatokkal ellátni. Kitért arra is, a bábcsoport tagjai leginkább a kommunikációban, önkifejezési módszerek terén tehetségesek, ezen a napon pedig olyan képzési metódus kezdődött náluk, amelybe a szülőket is fontosnak tartották bevonni.

A tréningen a szülőket abban segítik, hogy be tudják azonosítani, a gyerekük tehetséges. A tréning a felnőttképzési törvény hatálya alá esik, így tanúsítványt is kapnak a képzés végén a résztvevők. A következő alkalommal a kommunikációról tudhatnak meg többet a szülők, majd az élménypedagógiai eszközökről, amelyek segítségével fejleszteni és támogatni tudják majd gyermeküket. A másik pályázatban a tatabányai Edutus Egyetemmel közösen vesznek részt és napelemes triciklit fejlesztenek az egyetemistákkal közösen.

Gyűjtés A Kemence Egyesület februárban is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. 13-án egész napos forgatagra várják a családokat, 27-én pedig Vadkerti Imre koncertjével folytatódik adománygyűjtő kampányuk. Az egyesület célja, hogy támogatott lakhatást biztosítson olyan fogyatékkal élőknek, akik dolgoznak. Itt egy segítő támogatná őket a mindennapi teendők elvégzésében. Az egyesületnél dolgozók 40 százaléka megváltozott munkaképességű, szüleik sok esetben idősek és aggódnak gyermekeik jövője miatt. A támogatott lakhatás azonban megoldaná a helyzetüket.