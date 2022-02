1. Mesekarnevál Tatabányán

Február 19-én igazi gyermekprogram várja az érdeklődőket a József Attila Megyei és Városi Könyvtárba, ahol mesekarnevált tartanak 9 órától 17 óráig. Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni elektronikusan itt, vagy személyesen a rendezvény előtt lehetséges. A program ingyenes, védettségi igazolvány nélkül látogatható, de szájmaszk használata kötelező.

2. Fotóklub Bábolnán

Szombaton különleges fotózásra invitálja az érdeklődőket a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont. A résztvevők a Helytörténeti Gyűjteménynél gyülekeznek majd 9 óra 30 perctől, majd onnan sétálnak át a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok területére, ahol külső és belső helyszíneken lehet majd képeket készíteni. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak.

3. Könyvbemutató és kiállítás Alsógallán

Február 19-én 16 órától élőzenei – irodalmi – képzőművészeti kávéház keretében mutatják be Bajza Sándor Ősz illata című könyvét. Az eseményen Rejtett kincsek címmel grafikai kiállítás is nyílik. A rendezvény ingyenesen látogatható.

4. Túrázás a téli álmából ébredező természetben

A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Vulkán Természetjáró Egyesület szombaton és vasárnap is izgalmas túrákat tart. Február 19-én egy 12 kilométeres sétán vehetnek részt az érdeklődők Tatabányától egészen Várgesztesig. Indulás reggel 8 órakor a tatabányai buszállomásról lesz. Február 20-án egy 9 kilométeres gyalogtúra indul szintén a buszállomásról 8 óra 30 perckor. A szabadba vágyók Kőhányás – Vérteskozma – Várgesztes útvonalat barangolhatják be. A túrákról bővebb információt az [email protected] címen lehet kérni.

5. Társasjátékok a főszerepben

Február 19-én társasjáték találkozót tartanak a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. A program ingyenes és védettségi igazolvány nélkül látogatható. Szájmaszk használata kötelező.

6. Futás, futás és futás

A Puskin Művelődési Ház jóvoltából Tatabányán a futásé lesz a főszerep február 20-án. Vasárnap rendezik meg a FUSS 2.2 elnevezésű sportrendezvényt. Mint írják, nevezni előzetesen online, illetve személyesen a helyszínen is lehet. Nevezési díj nincs, de 200 forintos támogatói jegyet bárki vásárolhat. A befolyt összeget jótékony célra fordítják, a Léleksegítő Alapítvány – Kék Madár Kamasz Klub részére ajánlják fel. Indulni 200 méteres, 2 kilométeres, 8 kilométeres és 22 kilométeres távon lehet. Minden teljesítő befutóérmet kap. Hozzáteszik, hogy a rajtszámok egyben tombolaszámok is, a teljesítők között értékes nyereményeket sorsolnak ki.