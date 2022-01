Járvány 1 órája

Több mint száz gyorsteszt fogy naponta a tatabányai patikában

A koronavírus-járvány gyorsan terjed továbbra is megyénkben, ezért egyre kelendőbbek a gyorstesztek. Ezt támasztotta alá Fekete Ildikó, Tatabánya egyik ismertebb patikájának vezetője is. A szakember a tesztelés mellett az FFP2-es maszkok fontosságára is felhívta a figyelmet.

Terjed a koronavírus, egyszerre van jelen hazánkban a delta variáns és az omikron, emiatt pedig a covid-gyorsteszt az egyik legkelendőbb portéka a patikákban. Rengetegen vannak, akik betegség esetén azonnal rohannak a gyógyszertárba, hogy mielőbb tesztelhessenek. Ennek apropóján megkérdeztük a tatabányai Levendula Gyógyszertár vezetőjét, hogy melyik tesztek a legkelendőbbek patikájukban, de Fekete Ildikó emellett felhívta a figyelmet az FFP2-es maszkok fontosságára is. – Nem meglepő, hogy a patikákban rendkívül kapóssá váltak a gyorstesztek. A tapasztalatunk az, hogy a fertőzöttek számának növekedésével párhuzamosan nőnek az eladásaink is. Sok olyan emberrel találkozunk, akik csak azért vásárolnak, mert fertőzöttel érintkeztek és ezért mihamarább tesztelni szeretnének. Napi szinten azt mondhatom, hogy több mint 100 tesztet visznek csak a mi paitkánkból a vevőink – részletezte Fekete Ildikó. Mint mondja, náluk jelen pillanatban háromféle teszt vásárolható: az otthon végezhető Beright, SARS-CoV-2 antigén nyálteszt, valamint a Biosynex autotest Covid-19. Utóbbinál, fontos kiemelni, hogy a kék szín mutatja ki a fertőzés jelenlétét orrgaratból vett mintából, amely nem összekeverendő a narancssárga teszttel, ami vérből mutatja ki az IgG és IgM antitesteket. Továbbá létezik még a Boson otthoni gyorsteszt, amely egyaránt alkalmazható friss fertőzések és fertőzőképesség kimutatására, a mintavétel itt az elülső orrüregből történik. Ami pedig az árakat illeti: 2300 forinttól csaknem 8000 forintig kaphatók a fentebb említett termékek. – Ami a maszkokat illeti: szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az emberek hozzászoktak már a viseléséhez. Mondhatni, kötelező tartozéka lett a mindennapoknak. A legkedveltebb még mindig az orvosi maszk, hiszen az jóval olcsóbb, 45 forintba kerül darabja. Ám fontos tudni, hogy a vírussal szemben nagyobb védelmet nyújtanak az FFP2-es maszkok. Utóbbi a pandémia első hullámai során 7-800 forintba is került, míg most a felére csökkent az ára – részletezte a patika vezetője.

