Néhány évvel ezelőtt Kovács Arnold Miklós elment az egyik helyi áruházba, és kezébe vett egy bakancslistás könyvet. Ahogy kinyitotta a kötetet, rögtön egy olyan szövegrészre bukkant, ami az egykerekűzésre biztatta az olvasót.

– Nagyon megfogott az ötlet, majd otthon utánanéztem. Kiderült, hogy több fajtája is van ennek a járműnek, többek közt van országúti, utcai (trükközős) és downhill, azaz terepre való változata is – árulta el a fiatal.

2019 decemberében megvette az első, 20 colos átmérőjű kezdő street-trial, azaz utcai és ügyességi monociklijét, amellyel a következő évben gyakorolta az egykerekűzés alapjait. Tavaly már több időt szánt az edzésre, többek között az esztergomi Kis-Duna sétányon lévő betongát tetejéről is leugratott, de Epölön a Szarkaberek-dombról is letekert. A fejlődés érdekében aztán kategóriát váltott.

– 2021. december 18-án vettem meg a kifejezetten downhillezésre alkalmas, 27,5 colos egykerekűt, mellyel néhány alkalommal később már le is jöttem az esztergomi várdombon. A célom, hogy komolyabb terepeken is leguruljak, ehhez viszont szükség volt a nagyobb méretű monociklire – ismertette.

Elmondása szerint ez a jármű örökhajtós, tehát ha előrefelé teker rajta, akkor előre megy, ha hátra, akkor pedig hátrafelé halad. Menet közben nagy terhelés éri a combizmait, hiszen a lábával elképesztő munkát kell végeznie.

– Nemrégiben feltekertem az esztergomi Bánomi áttörésen, sőt a mélyúti pincesor legtetejéig is feljutottam. Mindkét út igen erőteljesen emelkedik. A kicsi egykerekűvel a Vaskapu hegy déli lejtőjének feléről már legurultam, most a naggyal már a tetejéről szeretnék végiggurulni. Remélem, hogy jó lesz a talaj minősége, és nem fog túlságosan csúszni – mondta.

A lelkes fiatal szeret felfedezni és „eltévedni”, ami azt jelenti, hogy gyakran letér a kijelölt, aszfaltozott utakról és járatlan helyeken halad tovább. Az sem ritka, hogy egy adott célpontot egy sűrű erdőn keresztül, a fák között kanyarogva közelít meg, sőt volt arra is példa, hogy így jutott el a Vaskapu hegy tetejére is.

– Ha az ember rászánja magát, akkor akár egy hét alatt is megtanulhatja, hogyan kell haladni a monociklivel. A leglényegesebb, hogy stabilan álljunk a pedálon – jegyezte meg.

Kovács Arnold Miklós tavaly december 22-én indította el Arnold Challengerman – azaz mr.challengerman – felhasználónéven futó Instagram-profilját: ebben közrejátszott az is, hogy több ismerőse is biztatta, hogy töltse fel az internetre a gyakorlásairól, trükkökről készült videókat. A felvételek egyediségük miatt hamar népszerűek lettek, sőt rövid időn belül kisebb követői tábort is kialakított magának.

– A kedvenc jelmondatom így szól: Bátraké a szerencse. A jövőben az oldalamon szerep jutna a sport és a motivációs tartalmak mellett az egészséges életmód népszerűsítésének is – vélekedett.

Az esztergomi fiatal örül annak, ha példát mutathat másoknak: elmondása szerint már volt olyan, aki kifejezetten az egyik videója hatására kezdett el újra sportolni. Szereti az újdonságokat és a kalandokat is, így akár olyan, turisztikai jellegű videókat is készítene, melyekben népszerűsítené Esztergomot és környékét.

– Célom, hogy igazán ismertté váljak az Instagram révén, illetve hogy csak a szenvedélyemnek hódoljak, amit egyébként a hivatásomnak is érzek. Már Magyarországon is van, akit szponzorálnak, elképesztően örülnék, ha nekem is lehetnének támogatóim – árulta el.

Haladó magasugrásban országos harmadik lett 2021. szeptember 17–19. között Miskolcon rendezték meg az Országos Egykerekűs Bajnokságot és Találkozót, melyen Kovács Arnold Miklós is részt vett. Bár akkor még igen kezdő szinten volt, mégis úgy volt vele, hogy szerencsét próbál a borsodi megyeszékhelyen: a nehézségek ellenére haladó magasugrásban országos harmadik lett. Ott találkozott először élőben Fábián Márk egykerekűs világbajnokkal, illetve a sportág többi hazai képviselőjével, akikkel azóta is jó kapcsolatot ápol. Az első nap az ismerkedésről és a gyakorlásról szólt, másnap pedig versenyeket tartottak. Volt többek között triál, valamint magasugrás, este pedig a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy megmutassák, milyen trükkökre képesek. Harmadnap Lilafüredre utaztak, ahol előbb feltekertek a hegyekre, majd le is gurultak onnan. Reméli, hogy itthon is mihamarabb rendeznek majd downhillversenyeket.