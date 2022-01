Régi álma valósul meg a kisbérieknek a tanuszoda építésével – jó ütemben haladnak a városi sportcsarnok mellett épülő létesítmény munkálatai. Már állnak a falak és a tartószerkezetek, a járásközpontban és a környéken élők hamarosan birtokba vehetik az új létesítményt.

Bakonysárkányon hamarosan elkészül a tavalyi támogatásból a katolikus templom külső felújítása, az ugyancsak a tavalyi évben elkészült SacraVelo kerékpáros zarándokúthoz kialakított pihenőhellyel, tereprendezéssel a falukép is sokkal szebb lesz – közölte Czunyiné dr. Bertalan Judit közösségi oldalán. A település polgármesterével, Ősz Ferenccel és apparátusával tartott megbeszélésről hozzátette: a faluközpont arculata teljesen megváltozik a közeli esztendőkben, benyújtották a TOP Plusz kiírásokra és a Magyar Falu Programban is pályázataikat.

Jó ütemben haladnak a munkálatok Ácsteszéren is: körvonalazódik a hét férőhelyes minibölcsőde formája. A beruházást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásából valósítják meg. Bársonyoson két külterületi útszakasz felújítására az elmúlt napokban érkezett meg a támogató döntés. A külterületi utak megerősítése a helyieknek és a helyi gazdálkodóknak egyaránt fontos. A beruházásokra 111 millió forintot kapott a település.

Csatkán épül a ravatalozó, hamarosan telepítik a játszóteret is, amit a Magyar Falu Program támogatásából nyertek. Ugyancsak a faluprogramból megszépült művelődési házban pedig már meg is indult a hímzőszakkör, melyhez a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a szakmai hátteret. A József Attila Városi és Megyei Könyvtár pedig a vidéki könyvtárhálózatok fejlesztésére biztosított állami forrásból kialakította a könyvtárat, megtörtént az állományfrissítés, működik az online könyvtárközi szolgáltatás is, nemsokára pedig Csatka Szentkút is több ütemben megújul. Az Irgalmasság Anyja kegyhely és a Sarlós Boldogasszony Római Katolikus templom és plébánia projektje 2,6 milliárd forintnyi állami támogatásból valósul meg.

Nagy lépések Csép is sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban belterületi utak építésére: a legutóbb átadott beruházás 20 millió forintos támogatásból valósult meg. Etén nemrégiben két új utat adtak át – tájékoztatott Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselő. A Diófa utca a faluprogramból újult meg, a Temető közt pedig a Belügyminisztérium támogatásából szépítették meg. A Magyar Falu Programnak köszönhetően egy közterületi karbantartó eszközzel gazdagodott Tárkány. A hókotrásra és sószórásra is alkalmas kistraktort a lakosság szolgálatába állítják.