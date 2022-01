A héten vettek végső búcsút az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar slágergyárosától, Dobos Attilától. A 81 éves korában elhunyt zeneszerző nevéhez olyan ismert slágerek fűződnek, mint az Isten véled édes Piroskám, a Kövek a vízparton, az Annál az első ügyetlen csóknál, A boldogságtól ordítani tudnék, vagy éppen a Se veled, se nélküled.

Dalait mások mellett Mary Zsuzsi, Aradszky László, Zalatnay Sarolta, Harangozó Teri, Koncz Zsuzsa, Koós János, Korda György és Galambos Lajos énekelték, de ő is többször a zongora, illetve a mikrofon mögé ült és előadta szerzeményeit. Az Isten véled édes Piroskám történetét tavaly megosztotta a 24 Óra olvasóival, akik megtudhatták, hogy Piroska néni Szenes Iván szövegíró édesanyja, Szenes Andorné volt.

Erzsó és Attila három és fél évvel ezelőtt ismerkedtek meg. Attila az egyik közösségi oldalon üzenetet küldött neki, találkozót kért tőle, és felajánlotta neki, hogy dolgozzanak együtt.

– Az első találkozón kellemesen beszélgettünk, jó érzésekkel utaztam haza. Aztán időről időre erősödött bennünk az érzés, hogy nem csak munkakapcsolat lehet abból, ami kialakult közöttünk – árulta el megismerkedésükről a komáromi hölgy. – Erzsó szeretetre méltó kedvessége, jósága volt az, ami nagyon megfogott. Szeretem a jó embereket. Ő az. Persze, megtetszett a hangja is. Tehetséges énekesnő, és jó volt vele közösen színpadra állni – mondta Attila tavaly áprilisban, 80. születésnapján lapunknak.

A zeneszerző még 2020 utolsó napján megkérte Erzsó kezét

– Akkor, szilveszter éjszaka is sokat beszélgettünk, és úgy gondoltam, itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy megkérdezzem tőle: a feleségem lesz-e. Tudni kell Erzsóról azt is, hogy akkor már több mint tíz éve özvegy volt. Úgy gondoltam, hiányzik mellőle egy férfi – tette hozzá akkor Attila.

A 2021-es év elején kiválasztották a ruhát, és április utolsó napjaiban, Attila születésnapján szerették volna megtartani az esküvőt. A koronavírus-járvány azonban keresztülhúzta a számításaikat.

– Azt szerette volna, hogy az egész világ osztozzon a boldogságunkban, ezért halasztottuk el az esküvőt. De még a kórházi ágyán is azt kérte, legyek a felesége – mondta megtörten Erzsó, majd így folytatta: – December 2-án került kórházba, szinte minden nap ott voltam nála, fogtam a kezét, biztattam. Volt egy időszak, amikor azt mondta, jól van, szeretne hazamenni. Karácsony után aztán már szinte csak aludt. Egyszer szeretett volna mondani nekem valamit, de már nem volt ereje... Január 4-én örökre lehunyta a szemeit.

Az énekesnő azt mondta, csodálatos három és fél évet töltöttek együtt, a világ két legboldogabb emberei voltak. Hozzátette, akadtak olyanok is, akik a háttérben megpróbálták őket összeugrasztani, szétválasztani, de ez nem sikerült.

– Mindenen túlléptünk. Többször is hangoztatta Attila, hogy sokat csalódott a nőkben, és senkivel sem volt olyan boldog, mint velem. Azt is kérte tőlem, hogy a másvilágon is együtt legyünk, és Komáromban temessük majd el. Ezt a gyermekei is tudták, és felhívtak, hogy a családja Budapesthez kötődik, ha lehet, eresszem el a kérését, ott helyezzük örök nyugalomra. Mindig jó kapcsolatban voltunk, ebben is egyetértettünk – tette hozzá Erzsó.

A komáromi hölgy azt is megosztotta velünk, hogy szeretné Dobos Attila munkásságát továbbadni.

– Szerelmemmel voltak közös dalaink, és olyanok is, amelyeket nekem írt. A közeljövőben szeretnék ezekből egy lemezt összehozni. Az égi színpadon örökké együtt leszünk, és hogy a közösen is énekelt slágerét idézzem „Nem válunk el, mint kövek a vízparton”. A tőle kapott ajándékokat hazahoztam magammal Komáromba, így az emlékeket látva is érezhetem, hogy mindig velem van.

Amikor külföldre települt át, lemezét betiltották

Dobos Attila zeneszerző, táncdalénekes, fogorvos 1941. április 27-én született Budapesten. Dobos Attila táncdalai című válogatáslemeze 1968-ban jelent meg, ezen hat dalát saját maga énekli. Gyakran lépett színpadra első feleségével, Mary Zsuzsival, akivel 1965-ben házasodtak össze és öt évig voltak együtt. Angéla lányuk Németországban született meg. Amikor külföldre települt át, a hazai rádióadók abbahagyták dalainak sugárzását, lemezét betiltották, a boltokból megsemmisítésre visszavonták. Később visszatért Magyarországra, 1985-ben jelent meg második lemeze Dobos Attila új dalai címmel. 1991-ben jelent meg korlátozott példányszámban Az ember tragédiája operája. Negyedik feleségétől, a nála 34 évvel fiatalabb Évától 3 gyermeke született: Mimi, Attila és Mercédesz. Idén, január 4-én hunyt el, 25-én búcsúztatták a budapesti Farkasréti temetőben.